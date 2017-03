Julio: "No podemos dejar que nos afecte el pasado"

- ¿Cómo valora la temporada de su equipo?



- Nos costó un poco arrancar pero poco a poco fuimos haciendo mejoras y el trabajo terminó por dar sus frutos. Ahora estamos donde queríamos estar, peleando por la liga. Ahora el objetivo es ganar.



- ¿Cómo ve los tres partidos que les quedan por delante?



- Debemos pensar partido a partido pero sabemos que son tres finales. Ahora mismo lo que tenemos que pensar es en el del sábado, que el siguiente.



- Este equipo lleva tres años quedándose a las puertas del ascenso. ¿Se ven ahora preparados?



- Que otros años pasase eso no importa. Este equipo debe olvidarse de lo que pasó en temporadas anteriores. Este año tiene que ser. Estamos ahí por méritos propios y no podemos dejar que nos afecte el pasado.



- ¿Cómo se está viendo a nivel personal?



- Bien. Me costó un poco al principio. Necesité un tiempo de adaptación. De mitad de temporada para aquí puede ser una de mis mejores temporadas. Estoy contento de poder ayudar al equipo, con mi trabajo y con mis goles.