Las escuelas del Atletismo A Estrada entrenan en las pistas de Pontevedra y Vigo

La escuela del Atletismo A Estrada sigue creciendo en número y en calidad técnica. Los niños van subiendo de categoría y van descubriendo nuevas pruebas en el atletismo. Los estradenses lo han hecho el pasado fin de semana en las pistas de Pontevedra y Vigo, este fin de semana volverán a realizarlo. Estos entrenamientos llegan después de la buena actuación de las escuelas en el campeonato gallego de pista cubierta. Desde el club analizan esta jornada de trabajo:

"Fin de semana entre el olor a tartán para los niños del club. Hemos iniciado esta "pretemporada" de cara a los campeonatos al aire libre con las pruebas del Xogade para las categorías de menores y los trofeos que se irán disputando en pista durante los próximos fines de semana... en esta jornada tocó ir a las pistas del CGTD de Pontevedra en la mañana del sábado con los infantiles, para completar en jornada de tarde con los cadetes con una nueva jornada en el circuito en pista de Pontevedra; el domingo, en las pistas de atletismo de Balaídos, le tocó el turno a las alevines del club. Sirvieron dichas pruebas para que siguiéramos mejorando poco a poco nuestros registros en las pruebas a disputar con mejores marcas personales (MMP), para probar nuevas disciplinas, o para que sigan debutando en la pista los deportistas rojillos.

El sábado, en las pistas del CGTD, en Pontevedra, nos sirvió para ver el debut de Diana Durán en una pista de atletismo, para correr pruebas nuevas de velocidad para los infantiles como los 80ml, 150ml; los 80 metros vallas o la especialidad de lanzamiento de jabalina.

Los 80ml de las pruebas de velocidad dejaron a Eva Cobas como vencedora de su serie y el 2do mejor crono de dicha jornada con 11.80 segundos 12.48 segundos para Eva Gil y 14.93 para Diana Durán. Los 150 ml fue la siguiente prueba de velocidad a disputar por las infantiles, 22.53 segundos para Eva Cobas que se volvió a imponer en su serie, 24.56 para Eva Gil y 29.79 segundos para Diana Durán.

En las pruebas de medio fondo; 500 ml, buena carrera, siempre de menos a más, para Martín Ruibal que cruzó la línea como 3ro con un tiempo de 1:29.00 MMP, Roi Diéguez lo hizo en 1:42.67, lo que significa también su mejor registro. La prueba femenina de los 500 ml nos dejó una exhibición de explosividad de Sonia Rivadulla en los últimos 200 metros, se impuso en la misma al sprint con un crono de 1:26.35, su MMP; como 6ta de la prueba llegó una Ingrid Sande que luchó en la cabeza de carrera hasta esos últimos 200 metros en los que el ritmo se aumentó considerablemente, y cruzó la meta con 1:35.81.

En los 1.000 ml masculinos, fantástica carrera de Semahegn Alonso, que peleó y cruzó la meta como 2do y en un magnífico tiempo de 3:04.42, su mejor marca hasta el momento; la carrera femenina de los 1.000 ml vivió la decisión de Laura Carracedo de salir a realizar una buena carrera, los 3:18.66 son su MMP, fantástica la infantil del club una vez más.

En la especialidad de las vallas corría por primera vez la distancia de los 80 metros y Sonia Rivadulla, 16.35 segundos para ella en esta ocasión. El concurso del salto de altura fue más fructífero que las vallas para la propia Sonia, llegó hasta los 1,28 metros de altura, fue superando los listones con solvencia hasta que no dio franqueado los 1,31 metros, distancia en la que falló en sus tres intentos, para quedarse en el 1,28 de altura; un poco antes que Sonia finalizó el mismo concurso Laura Carracedo, hasta el 1,16 metros llegó a saltar la infantil del club.

El salto de longitud masculino de dicha categoría infantil vio también las mejores marcas de los participantes del club: 3er puesto en el concurso y 4,05 metros para Semahegn Alonso en su mejor intento, 3,80 metros para Martín Ruibal en un concurso muy equilibrado o 2,55 metros para Roi Diéguez. En la categoría femenina de dichos saltos vimos un buen concurso de Ingrid Sande, la mejor de las nuestras en esta ocasión, 3,80 metros para Ingrid en el mejor de sus intentos y MMP; Eva Cobas llegó hasta los 3,72 metros mientras que Eva Gil lo hizo hasta los 3,64 metros MMP.

Los lanzamientos dejaron a Martín Ruibal como 4to del concurso de peso con un mejor lanzamiento de 8,33 mtos, 6,55 metros para Semahegn Alonso y 4,28 para Roi Diéguez. Diana Durán disputó el lanzamiento de peso (3kg) femenino, aunque únicamente pudo realizar un lanzamiento al pisársele las pruebas, fue el último y consiguió lanzar la bola de peso hasta los 4,99 metros. Participamos por 1ra vez en el lanzamiento de jabalina (400 gr), consiguiendo Ingrid Sande llegar a los 12,30 metros y Laura Carracedo a los 12,01 metros.

Por la tarde el turno fue para los cadetes, seis cadetes del club que disputaron la II jornada de Circuito Atletismo en pista de Pontevedra; vivimos una jornada espectacular en ambiente y nivel, atletas desde cadetes a absolutos tanto de Galicia como de fuera de nuestra comunidad, empezando por nuestros pequeños deportistas hasta llegar a campeones de España absolutos de atletismo como Alfonso Palomanes.

Resumimos la actuación en la jornada con el buen concurso de salto de longitud realizado por Efi Prieto, realizando un mejor salto en cada de uno de sus intentos, colándose en la mejora final para acabar como 5ta en la clasificación general con un salto de 4,63 metros, su mejor marca personal, y 1ra de las cadetes. No disfrutó de la misma suerte en la carrera de velocidad de los 300 ml, y aunque finalizó 2da de su serie y de toda la jornada, los 46.21 segundos nos siguen mostrando que es una carrera que este año se nos queda un poco larga; mejor fue la "suerte" de Rodrigo Brey, que consiguió realizar su mejor marca en los 300 ml gracias a los 45.07 segundos al cruzar la meta; grande una vez más este gran luchador del club. Los 300 ml de la categoría femenina fueron también disputados por Andrea Martínez, 54.97 segundos fue el tiempo de ella al finalizar la prueba, mejorando poco a poco sus tiempos esta trabajadora cadete. No menos luchadoras fueron las niñas que corrieron los 1.000 ml, en una serie de lujo corrieron nuestras tres representantes, serie encabezada por absolutas o juveniles como Leti Fernández del Adas, Lucía Cardesín de la SGP o Celia Pérez del Celta, no le perdieron la cara a la carrera las atletas estradenses, intentaron mantener el ritmo del grupo que perseguía a Leti, la favorita, hasta que las piernas le aguantaron, 3:27.99 para Carolina Rivadulla, 3:30.55 y MMP para Noa Prieto, 3:35.24 para Medhanit Penas; las tres siguen mostrando lo mismo que su compañera Efi en los 300 ml, que se le quedan largos, ya volcadas ellas en los 600 metros lisos".