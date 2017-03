El Estudiantil cae en su duelo de aspirantes contra el Laracha

Estudiantil y Laracha disputaron ayer un duelo de rivales directos en la parte alta. Los estradenses afrontaban este duelo desde la segunda posición y sabiendo que una victoria les permitiría alejar a un rival directo hasta los nueve puntos. Ese escenario sin embargo no llegará a producirse. Los de Gelucho cayeron derrotados por 2-1, un resultado con el que se mantienen en la segunda posición pero que sirve al Laracha para situarse a tres puntos, ganando además el gol average particular con los estradenses.



Finalmente fueron los locales los que terminaron por llevarse los puntos en juego. Fue en un partido con poco fútbol, en el que la mayor efectividad del Laracha terminó por darles la victoria. La primera parte dejó ver la importancia de los puntos en juego, con mucho respeto y escasas ocasiones para ambos equipos. Una de las pocas fue aprovechada por el goleador Taibo para anotar el primer tanto. El ariete empujó a la red una jugada en la que el Estudiantil dio demasiadas concesiones y no supo despejar el balón de la zona peligrosa.



En el descanso Gelucho dio entrada al Matelo en busca de la igualada y el Estudiantil vivió sus mejores momentos. Su paso adelante encontró además una rápida respuesta en el marcador con un tanto de Brais Calvo en una jugada a balón parado. Tras el empate, los estradenses apretaron, con varias ocasiones en las que pudieron ponerse por delante. En medio del acoso visitante, fueron los locales los que volvieron a acertar, con una jugada en la que Souto anotaría el tanto que finalmente sería decisivo. El Laracha terminó el partido encerrado en su campo, una muralla que el equipo dirigido por Gelucho no fue capaz de volver a romper.



Este resultado deja la lucha por el ascenso totalmente abierta, con ocho jornadas en las que cualquier fallo puede ser decisivo para unos u otros.