José Canda abre gas a su mandato

El comienzo de 2017 coincide con el inicio del mandato del lalinense José Canda al frente de la Federación Gallega de Motociclismo. El de Vilatuxe está empeñado en darle un nuevo aire al organismo después de acceder al cargo tras una reñida moción de censura. Entre sus objetivos se encuentra la recuperación del motocross en la comarca de Deza con una prueba valedera para el autonómico que no tendría lugar en O Carrio.

"Mi trabajo empieza el día 1 de enero". De esta forma tan rotunda se manifestaba ayer José Canda, el presidente de la Federación Gallega de Motociclismo, que este año pretende dar un vuelco al organismo con una gestión pensada sobre todo en el aficionado. La directiva de Canda ya tiene cerradas dos fechas del campeonato de España en otros tantos municipios de Deza y Tabeirós-Montes. La primera de ellas será los días 20 y 21 de mayo con la disputa de una prueba valedera para el Campeonato de España de Enduro, en Vilatuxe, organizada por el Club Sobre Rodas. La otra tendrá lugar en el circuito forcaricense de A Madalena, el 9 de julio, y pertenece al Nacional de supermoto. Además, el motoclub Móvete na Moto también se encargará de organizar la otra fecha del Nacional de enduro que viajará a Santiago de Compostela los días 28 y 29 de octubre.

Canda tiene claro que "habrá novedades en 2017" en lo que atañe al motociclismo dezano. En concreto, el presidente de la federación reconocía ayer tener muy avanzadas las negociaciones para que el motocross regresara a la comarca, aunque no en el trazado de O Carrio "porque no cumple los requisitos que me piden en la española", explicó el dirigente de Vilatuxe. La carrera de motocross en Deza podría tener lugar los dos primeros días del mes de junio. Las fechas ya cerradas para el calendario de 2017 son el Nacional de cross country de O Irixo (9 de abril), el Nacional de motocross de As Neves (29 de abril), la Copa de España de motocross clásico de As Neves (18 de junio) y el Trial de las Naciones de Baiona (23 y 24 de septiembre).

Gala

Por otro lado, la federación organiza el próximo sábado 21 de enero su Gala de Premios correspondiente a la pasada temporada. La cita tendrá lugar en la Casa do Deporte de Vigo, a partir de las 17.30 horas, y tendrá acento dezano en algunos de sus galardones. En concreto, el motoclub Móvete na Moto recogerá los trofeos como ganador de los campeonatos gallegos de enduro en máster, júnior y sénior B 2T. El evento premiará a los mejores del año 2016 en el deporte de las dos ruedas dentro de nuestra comunidad autónoma con una extensa nómina de premiados en las diferentes modalidades del motociclismo.

La celebración festiva viguesa podría servir para que la directiva de Canda pudiera anunciar algunas de las novedades en las que trabaja para la temporada que acaba de comenzar. De todas formas, Canda sigue pensando que sería feliz si pudiera conseguir poner los cimientos del primer circuito de velocidad en tierras gallegas, una reivindicación largamente demanda por los aficionados y los deportistas gallegos para promocionar de manera reglada el deporte del motociclismo en nuestro territorio.