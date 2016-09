El Obradoiro ficha al canterano del Basketdeza Alberto Bodaño Fernández

El Obradoiro CAB de Santiago ha fichado a uno de los canteranos más destacados del Basketdeza. Se trata del lalinense Alberto Bodaño Fernández, jugador de 15 años y 1,82 metros de estatura, que juega habitualmente en la posición de escolta. La calidad del joven dezano hizo que durante la pasada temporada alternase su presencia en los equipos júnior y sénior del Basketdeza, a pesar de su corta edad. Alberto Bodaño tendrá ahora que compaginar sus estudios en la cabecera comarcal dezana con los desplazamientos diarios a Compostela para entrenar con el cuadro santiagués. Ayer se mostraba muy ilusionado con su reciente fichaje antes de emprender viaje a la capital de Galicia para ponerse a las órdenes de su nuevo técnico Iago Rodríguez Palmeiro.

El joven valor del baloncesto lalinense superó con éxito las pruebas que durante la pretemporada le realizó el club del Fontes do Sar. Tras haber dado el OK el Obradoiro, Alberto Bodaño ha sido becado por la entidad compostelana que lo ha incorporado al primer equipo cadete ahora inmerso en la fase de ascenso a la Liga Gallega de la categoría. Los propósitos básicos de esta categoría son los de "la asociación total jugador-club unida a la iniciación de trabajos físicos, técnicos y tácticos más detallados", según indican desde la entidad. Bodaño tiene entrenamientos en el Pabellón Lorenzo de la Torre los martes de 20.30 a 21.30 horas, los miércoles de 20.30 a 22.00 horas y los jueves de 18.00 a 19.00 horas. "Los pilares en los que se sostiene esta cantera son su carácter social, que fomenta la no discriminación de ningún tipo, y su modelo de formación integral, que imparte una educación deportiva completa tanto en la vertiente física como en la psicológica", aseguran los responsables de la base obradoirista.

Inicios

Alberto Bodaño dios sus primeros pasos dentro del baloncesto con tan sólo 3 años. Su tío y padrino, el locutor de Radio Lalín Dani Bodaño, fue uno de los que le inculcaron el amor por el deporte de la canasta junto a su padre, Paco, también gran aficionado al basket y exjugador como su hermano. Tanto el jugador como los miembros de su familia agradecían ayer al Basketdeza "su formación y gran compañerismo tanto dentro como fuera de la cancha". Alberto Bodaño espera poder "estar a la altura de esta nueva etapa deportiva con trabajo, humildad y respeto".

El Río Natura Monbus Obradoiro CAB realiza varias jornadas de captación de jugadores para la cantera la pasada semana, en el pabellón municipal Lorenzo de La Torre. Estas jornadas de captación son totalmente abiertas, y en ellas fue donde el escolta lalinense Alberto Bodaño Fernández encontró su hueco dentro de la entidad compostelana. Para esta temporada en concreto el Obradoiro está buscando jugadores en las categorías de baby basket (niños nacidos en 2009, 2010 y 2011), preminibasket (nacidos en 2007 y 2008), minibasket (nacidos en 2005 y 2006), infantil (nacidos en 2003 y 2004) y cadete (nacidos en 2001 y 2002), en la que milita el jugador dezano.