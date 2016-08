Javier Carballo: "Espero llegar al podio en el mundial"

El estradense Javier Carballo del CNS A Estrada estará a partir del 5 de septiembre en Holanda compitiendo en el campeonato del mundo, tanto en la categoría máster, para mayores de 30 años, como absoluto, para mayores de 18. Carballo va a ser el primer representante del club estradense que participará en unos campeonatos mundiales.

- ¿Cuál es el balance de esta temporada?

- La verdad es que la temporada ha ido muy bien. Todas la competiciones a las que fui siempre he conseguido podio, ha sido uno de los mejores años que tuve. Seguí en progresión tras conseguir los dos oros el año pasado en el campeonato de Europa.

- ¿Qué títulos has conseguido esta temporada?

- Esta temporada he conseguido ganar el campeonato máster de España, un oro en la prueba de banderas y una plata en el 90 metros sprint. En el campeonato gallego absoluto, conseguí una plata en banderas y un oro en sprint y en el campeonato de España conseguí un cuarto puesto en los 90 metros sprint y bronce en banderas. Además de un segundo puesto con la selección gallego en un campeonato internacional.

- Una buena actuación en el mundial pone la guinda a una gran campaña, ¿no?

- Exactamente. La verdad es que al ganar el campeonato de Europa del año pasado me da un poco de confianza y espero hacer una buena actuación, por lo menos de los competidores del continente creo que voy a hacer un buen papel.

- ¿Cuándo vas para Holanda?

- El día tres de septiembre me voy para allá y vuelvo el día 14. Allí me presento a dos competiciones, finalmente, el campeonato máster, para participantes mayores de 30 años, yo, concretamente, estoy en el grupo de edad de 30 a 34 años, va a ser el día 5 y 6 y el campeonato absoluto, del 12 al 13.

- ¿En que modalidades vas a competir?.

- Voy a participar en banderas y en 90 metros sprint y posiblemente en el campeonato máster participo en la carrera con ski, que es otra de las pruebas que mejor llevo, pero como he tenido un problema de cadera si no me encuentro bien, en vez de cansarme a lo mejor ahorro fuerzas para otras pruebas que por lo menos sé que estoy bien físicamente.

- ¿En cual crees que tienes más oportunidades para subir al podio?

- Tanto en el banderas como en el 90 metros sprint, creo que tengo muchas posibilidades, sobretodo en el campeonato máster que mi previsión es meterme en el podio en ambas pruebas del campeonato máster. En el absoluto si que no puedo augurar hasta donde llegaré, solo espero llegar a la final en la modalidad de banderas porque es muy complicado.

- ¿Qué supone para el CNS A Estrada que tú participes en esta cita?

- Soy el primer miembro del club que participa en un campeonato mundial y creo que nos beneficia ambos. Ellos me apoyan allá a donde voy y en todo lo que hago, pero también hay que entender que es un club pequeño, y que para llevar un competidor al campeonato del mundo tiene un coste se necesita una buena inversión, así como a todos las pruebas a las que me presento. Pero al final yo creo que también aporto al club, realmente mi participación en estos campeonatos le da puntos que le otorga un carácter internacional. Que al fin y al cabo para conseguir subvenciones o ayudas económicas de las diferentes entidades pues siempre es positivo.