Manuel Abalo: "Hace años que no se hace una temporada así"

Manuel Abalo era la viva expresión de una mezcla de sensaciones encontradas. El presidente consideró respecto a lo sucedido que "la temporada es muy positiva. Es una desilusión no haber conseguido el play-off, pero el año pasado quedamos séptimos y este año quintos. Poco a poco vamos mejorando".

No oculta tampoco Abalo que tenía depositadas muchas esperanzas en esta temporada, "creía que este año podría ser el nuestro, pero la gente marchó triste, pero al mismo tiempo contenta porque se hizo todo lo que se pudo. No hay que echarle la culpa a este último partido, porque nosotros no hicimos los deberes antes en algún otro partido. No solo en el de Cangas, sino en algún otro que empatamos y teníamos que haber ganado. Hace años que no se hace una temporada como esta y si vamos mejorando eso es bueno para el club".

El máximo responsable de la entidad arlequinada también quiso salir al paso de la situación de Jorge Otero. En su opinión el entrenador de Nigrán es la primera opción para continuar en el banquillo, "no se habló nada con él porque todavía pertenece al club, pero como presidente creo que fue un entrenador que lo hizo muy bien con todos los problemas de gente que tuvimos. Supo gestionar el vestuario y además no hubo problema en lo deportivo. Por mi no tendría problema para seguir, pero es una cosa que hay que valorar en comisión deportiva. También depende de él, pero si el dice que no sabe nada entiendo que le gustaría seguir y si es así no va a haber problema".