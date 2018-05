"No sé absolutamente nada de si el club quiere renovarme o no"

Una vez terminada la temporada, Jorge Otero también se refirió a la posibilidad de iniciar una tercera temporada al frente del Arosa con la intención de alcanzar ese deseado play-off de ascenso.

El técnico fue claro al respecto, "no sé absolutamente nada de lo que quiere hacer el club y de si quiere renovarme o no. A lo mejor me hubiese gustado saber antes cuál es la decisión del club respecto a mi continuidad, pero a día de hoy no sé nada. Ahora toca descansar un poco, desconectar de estos días que fueron muy intensos y veremos qué sucede en los próximos días".