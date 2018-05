El día más esperado de los últimos 25 años

La cuenta atrás a las ilusiones del Arosa por volver a disputar un play-off de ascenso se terminan hoy. El éxito pasa ineludiblemente por que se produzcan dos elementos claves en la ecuación que tiene como resultado la consecución de la cuarta plaza para los vilagarcianos, es decir, imponerse al Noia y que el Alondras no puntúe en su visita al Bergantiños.

Se avecinan emociones fuertes en A Lomba (18.00 horas) en un partido en el que también se prestará mucha atención desde la grada a lo que suceda en As Eiroas. En el terreno de juego tocará poner la máxima atención en superar a un Noia que no está en disposición de convertirse en un convidado de piedra. Al igual que el Arosa, necesitan ganar y esperar el resultado de un tercero para salir de los puestos de descenso directo. Luego tocará rezar y esperar a que el saldo entre ascensos y descensos le permita continuar en Tercera División una temporada más.

Más motivos tiene todavía el plantel arlequinado para preocuparse exclusivamente de lo que está bajo su control. En este sentido hay un dato esclarecedor y es que los barbanzanos solo han perdido en la segunda vuelta como visitantes en campos de equipos de la talla de Bergantiños, Rácing Villalbés y Barco, lo que da cuenta del alto nivel competitivo adquirido tras la llegada al banquillo de José Manuel Pose.

A los vilagarcianos le tocará además reponerse al duro mazazo sufrido el pasado domingo en Cangas. La terapia de recuperación se ha basado en la posibilidad real de alcanzar todavía el play-off. El hecho de que el Alondras, pese a que el Bergantiños no se juega nada, no lo tenga nada fácil en As Eiroas es una cuestión que invita a pensar en positivo. En la trayectoria del segundo clasificado como local existen indicios que alimentan el optimismo como el hecho de que ha ganado allí 14 de los 18 partidos allí disputados.

A la que puede ser la última cita de la que será, pase lo que pase, la mejor temporada del Arosa en los últimos años, llegará el equipo sin dos de sus mejores jugadores en este tramo final de liga. Y es que ni Manu Justo ni Marcos Rodríguez podrán ser alineados por sanción. Al menos la vuelta de Sylla tras no jugar en Cangas alivia el rompecabezas de la alineación a Otero. Su vuelta y la de Julio Rey apuntan a ser los cambios en el once respecto a la pasada jornada.

Invitaciones para socios

Conscientes de la importancia de la fecha de hoy para la entidad, el club ha decidido fomentar que la afición llene las gradas de A Lomba. Para ello, y al igual que sucediera ante el Bergantiños, cada socio de la entidad podrá retirar en taquilla una invitación para acudir acompañado al encuentro.