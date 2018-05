Cambados y Amanecer se citan con la gloria

Penúltima jornada en Primera Autonómica y primer "match ball" para el ascenso de Cambados y Amanecer. Los de Edu Charlín reciben al Umia en Burgáns en partido que se disputa a las 18.30 horas, mientras que los de Ricardo Dios rinden visita al San Martín de Pichino a las doce del mediodía

El Cambados, líder con 65 puntos, y el Amanecer, segundo con 64, serán los dos equipos de Preferente si en esta jornada doblegan respectivamente a Umia y San Martín, y el Juvenil, cuarto con 62, no consigue en Ponteareas los tres puntos ante el Unión Dena. Cierto que el Juvenil está metido de lleno en la pomada por cuanto, pese a ser cuarto, sabe que tiene el ascenso en su mano. Si gana los dos encuentros, éste ante el Unión Dena, y el último en A Guarda, lograría el objetivo, toda vez que en esa última jornada se miden en Baltar Portonovo y Cambados en un choque fratricida en el que gane conseguiría el ascenso y el que pierda sería sobrepasado por el Juvenil.

Por su parte el Amanecer tiene en Vilaxoán un partido trampa, dado que ya fue un choque muy disputado en la primera vuelta, tanto que la rivalidad entre ambos ha dejado ansias de revancha deportiva por parte de jugadores de los dos equipos. Más en su mano lo tendría el Amanecer en la última jornada en la que recibiría a un Zacande sumido en la zona baja.

Es por ello que cambadeses y grovenses se encomiendan hoy al Unión Dena que viaja a Ponteareas (18.00 horas) como juez de esta lucha por el ascenso. Los meañeses tienen como aliciente una sexta plaza que copan Gran Peña y San Martín, con un único punto de ventaja.

El técnico Isidro Barbeito asegura que no piensan en su papel de árbitros, "para nada, pese a ir cortos de efectivos, vamos con la idea de competir de lleno por los tres puntos, no tenemos nada que perder, y vamos a tratar de sacar partido de su ansiedad, porque a ellos sólo les vale la victoria, y si logramos que el choque avance y ellos no se ponen por delante en el marcador, podrán dejar huecos atrás". El campo grande y de hierba natural es el otro hándicap con que podrá encontrarse el Dena, más acostumbrado al sintético de As Cachizas.

Finalmente el Zacande recibe en Meis (17 horas) al Pontevedra B. El objetivo de los de Ricardo Fernández, los tres puntos para, una vez que salidos de los puesto de descenso directos, tratar de ganar la plaza del Candeán y del Chaín para escapar de los temidos arrastres que se prevén.