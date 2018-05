El Arosa apela al sentimiento arlequinado

Aunque las probabilidades de desbancar al Alondras de los puestos de play off no son muchas, el Arosa sigue manteniendo la fe y el próximo domingo quiere llenar las gradas de A Lomba para que empujen al equipo de Jorge Otero a una victoria ante el Noia que les permita soñar con regresar a una fase de ascenso 25 años después. Por este motivo, el club regalará dos entradas a cada socio para que acudan al campo a animar y a esperar que los de Cangas caigan derrotados ante un Bergantiños que no se juega nada en el envite, pero que se ha convertido en el equipo más fiable, como local, de la categoría.

El presidente de la entidad arlequinada, Manuel Abalo, reconocía ayer que "nuestra intención es que el público se convierta en ese jugador número 12 que tanto necesitamos en un momento así, ya que sería muy triste que el Bergantiños ganase su partido ante el Alondras y nosotros no fuésemos capaces de hacerlo ante el Noia en casa". En el anterior encuentro, la iniciativa "salió bien, creó un gran ambiente en A Lomba, y eso es lo que queremos volver a repetir ante el Noia, esperando poder celebrar una clasificación histórica".

El duro varapalo sufrido el pasado domingo en el campo de O Morrazo, donde el Arosa sucumbió ante su rival más directo en la lucha por el play off por 4-1, comienza a "superarse, lo que implica que las cosas se vean con más optimismo que el pasado domingo". Insiste Abalo en que "cada vez estamos más confiados y vemos más posibilidades de jugar un play off que sería algo histórico para nosotros y que, tras 25 años, ya nos va tocando disfrutar, tanto al club como a la afición".

Las opciones de clasificarse para el play off "no son muchas, pero existen, y tanto los directivos como los jugadores somos conscientes de ellas". Los datos a los que se agarra Abalo se refieren a que el Bergantiños es el equipo que más puntos ha logrado como local, ya que en As Eiroas solo han sido capaces de vencer el Choco y el Compostela. A ello se une que el Alondras, como visitante, ha arrancado siete victorias, pero todas ellas logradas ante escuadras de la zona baja de la clasificación por eso "creemos que pueden darse los resultados adecuados, ya que confiamos en la profesionalidad del Bergantiños". El partido ante el Noia se lo perderán Manu Justo y Marcos Rodríguez, que afrontarán la última jornada de liga sancionados por acumulación de amarillas.