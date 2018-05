Pablo Rivas: "Fue un palo muy duro"

Pablo Rivas asumió su condición de capitán para expresar el estado de ánimo de la plantilla del Arosa tras el batacazo sufrido en la visita al Alondras. "La ilusión era máxima. Sabíamos que si ganábamos matemáticamente estaríamos clasificados, pero todo salió mal. Fue un palo muy duro para todos".

A la hora de buscar explicaciones a lo sucedido sobre el sintético de O Morrazo, el central arlequinado considera que "no parecíamos nosotros. Hemos tenido dos partidos para olvidar en toda la temporada. Uno fue el del Ribadumia en A Lomba y otro éste. Estuvimos muy mal con balón y sin balón. Además entramos muy mal en el partido y quizá acusamos demasiado los nervios". Ni siquiera la ausencia de Sylla o la carga de partidos son cuestiones que sirvan de consuelo a Rivas:"Está claro que Sylla es un jugador muy importante para nosotros, pero su ausencia no justifica nuestro mal partido. Además el equipo físicamente está bien. Es cierto que somos pocos y hay gente tocada, pero tenemos que reconocer que en Cangas ese no fue el problema", afirma.

También lamentó el capitán el disgusto de la afición que se desplazó a Cangas en un número aproximado a las 300 personas."Fue triste para todos. Estábamos haciendo un final de temporada muy bueno y todo el mundo se estaba ilusionando, pero no esperábamos esto. Estuvimos trabajando mucho para llegar a una situación así y cuesta asimilar no haber dado la talla cuando más se necesitaba".

Con el ánimo todavía asimilando el peor partido del curso, Rivas también tiene claro que no se puede descartar nada respecto a la última jornada. "Está claro que no sería nada descabellado que el Alondras perdiera en el campo del Bergantiños. Estamos hablando del segundo clasificado y una plantilla de lo menor, sino la mejor, de la competición". A ello añade el capitán que "es cierto que el Bergantiños no se juega nada, pero al partido siguiente ya juegan el play-off y seguro que no querrán terminar la liga con malas sensaciones".

Además de la derrota del Alondras en Carballo, la otra condición innegociable para la clasificación de los vilagarcianos es la de imponerse a un Noia que llegará a Vilagarcía ya descendido.

Rivas considera que "nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. No dependemos de nosotros mismos, pero vamos a luchar hasta el final. Cuando en diciembre estábamos a nueve puntos de la promoción todos dudaban de nosotros y aún así le dimos la vuelta a la situación. Solo nosotros sabemos todo lo que peleamos y sufrimos por llegar donde estamos. Ahora queda un partido y nosotros tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar que es en ganar al Noia que no va a regalar nada".