Jorge Otero: "Queda un partido y hay que pelear hasta el final"

El rostro de Jorge Otero reflejaba la decepción por lo sucedido sobre el terreno de juego. El técnico no dudó en reconocer que su equipo había mostrado su peor versión de la temporada, "nos ganaron desde el minuto uno y así es muy difícil.. intensidad, mucho más precisos y una pena, una pena... elegimos el peor día para hacerlo mal ante un rival que si tienes este día te suele castigar. Ya lo dije esta semana que es muy buen equipo, con muy buenos jugadores, juegan muy bien en este campo que conocen perfectamente y nosotros sabíamos la intensidad que iban a poner y que lo íbamos a tener complicado. Además tuvimos dos goles a balón parado. El tercer gol o el cuarto gol creo que en una pelea de balón... cuando tienes esos errores ya al principio con un balón que casi metemos nosotros en propia puerta... un balón bota sobre la frontal del área... se avecinaba una tarde complicada y una pena porque lo teníamos, lo tuvimos, sabiendo la dificultad que ello tenía, pero creo que no estuvimos al nivel que este equipo lleva durante mucho tiempo y muchas jornadas".

Ni siquiera la llegada del 3-1 sirvió para aliviar el pesimismo por el mal partido, "el gol fue en una jornada muy aislada, no estábamos llegando, estábamos siendo muy imprecisos. Quieres pensar que sí, pero sabíamos por la dinámica que veíamos que era muy difícil que nos pudiésemos enganchar definitivamente al partido y al final creo que ha sido una victoria evidentemente justa y merecida... y con muy poco creo que nos han ganado bien".

Pese a lo difícil que resulta asimilar lo sucedido, Otero sabe que aún queda una oportunidad en la última jornada, "queda un partido y no dependemos de nosotros, pero hay que jugar. Mañana empezamos ya a limpiar las cabezas e intentar ganar al Noia, por lo menos si el Bergantiños consigue ganar al Alondras que no sea por dejarnos ir. Estoy totalmente orgulloso de como llegamos hasta aquí, porque veníamos con un déficit tremendo y eso fue a base de trabajo, de esfuerzo y de implicación por parte de todos. Hoy (por ayer) evidentemente las cosas no salieron ni estuvimos al nivel que tenemos que estar para un partido y rival de estas características y el escenario que era".

El presagio de la primera acción del partido en la llegada de Pardavila ya resultó sintomática, "cuando no estás no estás y creo que es muy clara la primera jugada del partido. Creo que ahí ya marcó un poquito y nos veíamos en el banquillo diciendo 'buf, mala tarde'... yo creo que era el día que menos deseábamos tener esta mala tarde y hoy jugadores que suelen tener precisión y suelen estar a un buen nivel pues hoy no estuvimos al nivel esperado y evidentemente el míster el primero".

También agradeció Otero el apoyo de la afición, "creo que el partido merecía ese esfuerzo y la verdad es que es una pena no poder ofrecerles un mejor partido, pero tenemos que seguir y la verdad es que muy triste por el equipo, por toda la afición que se desplazó, pero yo creo que aún así este partido, evidentemente, no puede empañar la buena temporada del equipo. Queda un partido y vamos a pelear hasta el final".