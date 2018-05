El Amanecer se da un festín ante una mínima resistencia

Los morracenses fueron un juguete en manos de los grovenses en el campo de As Lampáns. // Muñiz

Los morracenses fueron un juguete en manos de los grovenses en el campo de As Lampáns. // Muñiz

El Bahía, que concurrió con once jugadores justos, de ellos cinco juveniles, fue un juguete en manos de un Amanecer pese a jugar todo el partido a medio gas. No precisó de más. Augusto fue el gran beneficiado con seis dianas que consolidan con 27 su condición de pichichi del grupo 5.

Fue precisamente Augusto quien abrió el marcador, y su cuenta particular, subiendo el primero, al rematar en área pequeña con la derecha un servicio de Iñaki. De nuevo Iñaki, esta vez por arriba, asistió a Jacobo que entraba en el segundo palo para cabecear a la red (2-0). Perdonó el propio Jacobo el tercero en una contra franca que marró ante el portero, pero no así Suso, que de disparo seco dentro del área, subió el 3-0.

Tras el descanso el Bahía, que no había generado una sola llegada al área rival en el primer tiempo, bajó los brazos y se entregó. Jacobo apareció en el segundo palo para subir el cuarto, y en el 51 fue Augusto de falta directa al borde del área quien hizo el quinto. A partir de ahí, el festival de goles grovense, sin necesitar intensidad alguna ante un equipo desmoralizado y venido abajo hasta el extremo, que no fue quien de presionar en todo el partido, ni robaba un balón ni intentaba falta alguna para parar el juego, mientras en su portero asomaba la lógica frustración conforme subía la cuenta. No precisó de más goles el Amanecer que, de haberlo necesitado, pudo haber generado aún más.

El Amanecer, con el traspié del Portonovo el empatar en Baltar ante el Pontevedra B (3-3), se coloca segundo, a punto del líder Cambados. Los dos equipos arousanos pueden confirmar su ascenso si ganan sus envites en la próxima jornada y no lo hace el Juvenil de Ponteareas que es cuarto. La Preferente está mucho más cerca.