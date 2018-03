El Arosa solicita el apoyo de Vilagarcía

El Arosa sabe que está ante la temporada más importante de los últimos 25 años. Diez son los partidos que restan para terminar la liga regular y tres son los puntos que separan al equipo de Jorge Otero de la cuarta plaza. Además seis de esos diez encuentros finales tendrán como escenario A Lomba, alicientes suficientes para que el club haga un llamamiento a la afición para que acude en el máximo número posible a arropar al equipo en su feudo.

El Boiro es el rival que llegará el domingo a Vilagarcía y Manuel Abalo sostiene al respecto que "lo normal es que en un partido así hiciésemos día del club, pero no lo haremos porque queremos que los socios estén con nosotros en un partido muy importante. No queremos dar ningún motivo a nadie para no venir al campo".

El presidente del club vilagarciano añadió más motivos todavía para concienciar a la masa social vilagarciana para acudir al campo de A Lomba, "creemos que es una temporada para estar ilusionados y echar el resto en lo que queda para tratar de conseguir algo que tenemos muy cerca después de mucho tiempo. El equipo necesita un plus porque no es nada fácil el objetivo por el que estamos peleando y con las gradas llenas seguro que es un poco más fácil".

Los enfrentamientos directos están llamados a decidir los ocupantes de las cuatro primeras plazas y, en este sentido, en el Arosa saben que no se puede descartar a nadie todavía, incluyendo a un Boiro que llegará herido a Vilagarcía. El propio Abalo apunta que "el del domingo es un encuentro muy importante por muchas cosas. Primero porque acabamos de perder y necesitamos reaccionar para no perder contacto con los de arriba. Y también porque sabemos que nos vamos a encontrar un Boiro que se juega sus últimas opciones de engancharse con los de arriba, por lo que llenar A Lomba es muy importante para nosotros".