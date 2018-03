- Asesorada por una atleta como Solange Pereira, ¿qué fue lo primero que le dijo nada más cruzar la meta en Ourense?

- Solange me dijo incluso que estuvo contactando los días anteriores con la Federación Española porque quería entregarme la medalla. Tanto ella como Álvaro, Roi Estévez y Víctor Riobóo me apoyaron muchísimo. Yo tenía sensaciones agridulces, pero en el momento intentaba aparentar que estaba contenta, porque sería una falta de respeto a mis compañeras por enfadarme por la plata. Se preocuparon en todo momento por mí. A Solange le ha pasado también como a mí y me ayuda mucho con todo lo que me dice. Aún soy muy pequeña y lo importante es cuando sea absoluta. Cuando las cosas salen mal también tienes que aprovechar para mejorar como deportista y como persona. Ahora aún no lo puedo ver, pero en unos días si lo veré de otra forma.

- Viendo ejemplos tan cercanos de éxito mundial como el de Ana Peleteiro, ¿sueñas con grandes logros?

- Como objetivos a conseguir prefiero pensar en ahora, en lo inmediato. A largo plazo pueden pasar muchas cosas y más en un deporte en el que dependes de como estés en momentos muy concretos. Pero está claro que el sueño de cualquier atleta es ir a unos Juegos Olímpicos y si pudiese ser medallista en algún Europeo o algo así sería un sueño, pero nunca un objetivo por ahora. A los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokyo me quedan muy cerca. Igual podría clasificarme con la progresión que llevo, pero el objetivo más real es París 2024.

- ¿Cuáles son tus referentes en el mundo del atletismo?

- En la que más me fijo es en Solange Pereira y es mi modelo a seguir. También me gustaría correr como Esther Guerrero en unos años que está en dos minutos en el 800. Eso es lo que espero conseguir, bajar de la barrera de los dos minutos. Pero la actitud de Solange es la que más me impresiona.