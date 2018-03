Raquel Meaños Asensi: "Mi mayor objetivo este año es ir al Campeonato del Mundo sub-20"

El atletismo nacional ya tiene un referente de futuro en Raquel Meaños Asensi. La vilagarciana, nacida en 2000, no solo ha sido capaz de disputar hace dos semanas la final del 800 metros del Campeonato de España de pista cubierta, sino que ahora acaba de conseguir la medalla de plata en el Nacional sub-20 este pasado fin de semana en Ourense. Su voracidad competitiva ya le hace fijar la vista en la temporada al aire libre con el objetivo claro de ser seleccionada para el próximo Campeonato del Mundo sub-20. Por talento, condiciones y esfuerzo no va a quedar.

Su ambición lleva a Raquel Meaños a calificar de agridulce medalla de plata conseguida en la final de los 800 metros del Campeonato de España sub-20 que acaba de celebrarse en Ourense. Sin embargo la magnitud del éxito es indiscutible a todas luces. La vilagarciana ya es un valor más que seguro del futuro del atletismo español.

- ¿Qué tal sienta la medalla de plata?

- Estoy contenta a medias porque hace dos años no me podía ni imaginar estar en un podio de un Campeonato de España. También es verdad que el objetivo era ganar, pero las sensaciones no fueron buenas en todo el fin de semana. Me encontré muy débil el sábado y el domingo. María Lasa fue mejor y no me queda otra que felicitarla.

- Partías con la mejor marca, pero todo se volvió a decidir en escasos metros. ¿Cómo fue la carrera vista desde dentro?

- Al principio era una carrera lenta, pero antes de la primera vuelta Lasa decidió acelerar la carrera y yo me fui detrás de ella para luego cambiar el ritmo a falta de una vuelta, pero corriendo me encontraba muy mal. A falta de 200 metros decidí cambiar, creí que la había dejado atrás. Me tocó dos veces y ya supe que ella iba bien y que me iba a cambiar. Me adelantó en la contrameta y no fui capaz de pasarla.

- El desenlace fue similar al de la final del Absoluto en Valencia. ¿Qué crees que te ha podido pasar en esos metros finales en Ourense?

- No fue tan en meta cuando me pasaron como en Valencia. No eran las mismas piernas en Ourense que en Valencia. Después del Absoluto los entrenamientos no estaban saliendo muy bien. No sé si fue la presión o los nervios, pero hay que saber perder y ganar. El Campeonato de España es un día y puede pasar de todo porque influyen muchos factores en el momento de la carrera.

- Nadie mejor que tú para poner en valor lo que significa una medalla de plata en un Campeonato de España sub-20.

- Solo somos tres las que estamos en un podio de toda España y eso sé que es algo muy difícil de conseguir. El año pasado fui subcampeona también sub-18. Ahora toca recargar energías y motivación para entrenar más y mejor. Ahora voy a ir con muchas más ganas a entrenar para llegar al Campeonato de España al aire libre mejor todavía. No quiero poner excusas de lo que pasó en Ourense y con el tiempo, más calmada, me sentaré a ver errores y analizar.

- ¿Está resultando duro el camino hacia la élite o la más difícil será mantenerse?

- Está claro que los entrenamientos son duros, pero es algo que me gusta y yo decidí y lo hago con una motivación enorme. Lo más complicado es compaginarlo con los estudios. Estoy en 2º de Bachiller y se me hace complicado, pero es algo que trato de llevar de la mejor manera posible porque el atletismo significa mucho para mí.

- ¿Cómo es tu rutina de entrenamientos habitual durante la temporada?

- En principio entreno dos días fijos en Pontevedra, que son los martes y jueves. Esos son días que estudio menos. Lunes, miércoles y viernes entreno en Vilagarcía sobre dos horas. Sábado y domingo va todo en función de competiciones y de lo que me marque mi entrenador Carlos Landín.

- De todas formas, con tu objetivo más importante puesto en las pruebas al aire libre, el inicio de temporada no puede ser más ilusionante.

- No me esperaba por ejemplo estar en la final del 800 absoluto de Valencia. Estoy contenta y más lo estaré cuando lo valore más fríamente. Lo más importante está ahora a partir de junio con las pruebas al aire libre. Iré al Campeonato de España absoluto y también al sub-20, pero mi mayor objetivo este año es ir al Campeonato del Mundo sub-20. Para eso tengo que bajar de 2:07.05 y justo es mi mejor marca personal, por lo que pelearé al máximo para poder lograrlo.

- El 800 metros se ha convertido en su distancia. ¿Ya tienes planes de futuro respecto a correr otras distancias o no?

- Mi objetivo es el 800, pero ya estoy preparando también el 1.500 pero encaminado hacia la mejora del 800. Soy muy rápida, pero tengo poca resistencia y buscamos trabajar más distancia para ganar en velocidad más tiempo.