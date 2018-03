Luis Oliveira: "Hay actitudes que no voy a consentir"

Reconocía Luis Oliveira que "en los 35 primeros minutos si digo que fuimos mejores no me equivoco, teníamos el control del juego, llevábamos el peso... Pero no puede ser que en dos acciones a balón parado, por falta de concentración, las dos acciones acaban de la misma manera en gol. Si a este equipo se une que llevamos sin ganar desde octubre pues es una losa y ya no nos pudimos levantar".

El enfado del entrenador se centra con alguno de sus jugadores tras el descanso, "se está representando a un escudo con 75 años de historia y a un pueblo y no voy a consentir que nadie baje los brazos. Hay cosas que no me gustaron con mi equipo. En líneas generales estoy contento con la actitud de la mayoría, pero hay otras cosas que no quiero consentir. Tenemos que competir y dar la cara siempre".