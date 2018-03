Meaños parte como favorita en Ourense

La atleta vilagarciana Raquel Meaños vuelve a tener una gran cita este fin de semana. La joven participará en el Campeonato de España sub-20 de pista cubierta que se celebra en la ciudad de Ourense mañana y el domingo. Meaños volverá a competir en la prueba de 800 metros y parte como una de las grandes favoritas, al contar con la mejor marca personal de todas las participantes en la carrera, al haber completado la distancia en 2:07.

Las principales rivales de la vilagarciana serán Laura Casares y María Laza, corredoras cuya mejor marca personal se encuentra en 2:10. Meaños reconoce que "mis expectativas es conseguir la victoria, aunque cada carrera es un mundo y pueden registrarse multitud de variables". Además, antes de disputar la gran final por el título, deberá superar las series, que se disputan mañana y que dan acceso a la gran final del domingo, donde se jugará las opciones de convertirse en campeona de España sub-20.

La joven llega al campeonato sub-20 tras haberse clasificado en la cuarta plaza del absoluto (a una milésima del bronce), una prueba en la que no participó ninguna de sus rivales en Ourense, por lo que "no tengo referencias sobre cual es su estado de forma en estos momentos". En lo que respecta al suyo, la vilagarciana se ha convertido en una de las grandes sensaciones de esta temporada, con un inicio espectacular. "Me siento incluso mejor que al término de la temporada pasada, algo positivo, ya que me permitirá afrontar mucho mejor los retos que tengo en verano, con los campeonatos en pista". Fichada a principios de este año por el mejor club español de atletismo, el Valencia Esports, la joven vilagarciana ha arrancado con una fuerza descomunal esta temporada. Un ejemplo fue el Meeting Internacional de pista cubierta de Madrid, disputado el pasado día 8 en Madrid, donde pulverizó el récord gallego de la categoría sub-20, al parar el cronómetro en un tiempo de 2:08:37, casi cuatro segundos menos que la anterior marca, que databa del año 2015. Pero antes de esa carrera, Meaños ya se hizo con el oro en los 800 metros y con la plata en 1.500.