El Céltiga, con el temor a los arrastres

Calendario muy similar al Arosa tiene el Céltiga, aunque en su caso, el objetivo es muy diferente. Los de Manolo Núñez tratan de escapar de los posibles arrastres que van a provocar los descensos de 2ª B, pero no lo van a tener sencillo. En los once enfrentamientos que le quedan hasta final de temporada, los isleños se medirán a siete conjuntos situados entre los diez primeros (Boiro, Compostela, Somozas, O barco, Bergantiños, Arosa y Alondras) y mantendrán tres duelos directos con Barbadas, Cultural Areas y Noia. Tan solo el Ourense, en la última jornada, podría no jugarse nada.