Bobsin cuida sus pies en Vilagarcía

Hablar de Víctor Bobsin es hacerlo sobre uno de los mayores valores de futuro del fútbol brasileño. A sus 18 años, y a punto de dar el salto a la plantilla profesional del Gremio de Porto Alegre, lleva cuatro años defendiendo la camiseta de Brasil en sus categorías inferiores tanto en Sudamericanos como, por ejemplo, en el reciente Mundial Sub-17 en la India. Mediocentro de técnica y fuerza, ha disfrutado de Vilagarcía durante febrero para visitar a su padre.

El nombre de Víctor Bobsin quizá no le suene a la inmensa mayoría de aficionados al fútbol, pero sí se le identifica como una de las más firmes promesas del fútbol brasileño ya será más fácil empezar a ubicarlo. Incluso habrá muchos vilagarcianos que al observar su foto lo hayan visto paseando en el último mes por Vilagarcía.Y es que este futbolista del Gremio de Porto Alegre ha estado disfrutando de sus vacaciones junto a Silvio, su padre, en la localidad arousana.

Su proyección como futbolista está fuera de toda duda. Internacional desde los catorce años, todavía recuerda con ilusión su primera experiencia con la camiseta amarelha, "fue en Estados Unidos con unos amistosos". Y desde entonces ya se han cumplido cuatro años de multitud de partidos con su selección camino de la absoluta.

Recién alcanzada la mayoría de edad Bobsin ya se ha marchado de Vilagarcía llevándose un gratísimo recuerdo, "me parece un sitio muy bonito. Galicia en general es un lugar increíble. Lo que he podido ver me ha encantado. También pude estar en lugares como Alicante y Barcelona y me han parecido increíbles. Pienso volver porque mi padre vive en Vilagarcía desde hace diez años".

En su estancia en la localidad también ha tenido tiempo para cuidarse al máximo. "Todos los días hice gimnasio, carrera continua y me traté los pies en la clínica de Patricio Serqueira que es amigo de la familia". Sus intenciones están claras dentro del mundo del fútbol, "desde pequeño tuve muy claro que quiero ser profesional y mi sueño es triunfar con la camiseta del Gremio de Porto Alegre".

Titular indiscutible con la selección de Brasil Sub-17 jugando en la posición de mediocentro ya tiene entre sus méritos el título del Sudamericano de la categoría celebrado en Chile hace ahora exactamente un año y en el que formó plantel con Vinicius, jugador por el que el Real Madrid ha pagado cerca de 40 millones de euros.

Su ascendencia dentro de las selecciones de su país tuvo su continuidad el pasado mes de octubre con la titularidad en todos los partidos que jugó Brasil en el Mundial Sub-17 disputado en la India y que se saldó con el tercer puesto definitivo para los cariocas.

En su paso por Vilagarcía también tuvo tiempo para conocer a jugadores del Arosa y disfrutar de paseos por la ciudad, ajeno a todos los rumores que le sitúan como una pieza seguida para ocupar en un futuro la posición de mediocentro en el Barcelona. Con una humildad más que notable, Bobsin prefiere centrarse en lo más inmediato, "debutar con el primer equipo de Gremio la próxima temporada y ganar muchos títulos. Sueño con ganar cosas con ellos. Jugar en Europa también me gustaría, pero lo más inmediato es convencer a Renato Gaúcho y debutar con el primer equipo".

Miembro de una de las generaciones en las que Brasil tiene depositadas muchas esperanzas, la de los nacidos en el año 2000, Víctor se define como un "pivote defensivo con buen pase, fuerza y profundidad". También tiene muy claro los espejos en los que se mira para aprender y perfeccionar su fútbol, "me gustan mucho Busquets, Casemiro, Lucas Leiva o Arthur".

Su último día de vacaciones en Vilagarcía, a donde afirmó que volverá el próximo año, trajo además una noticia que confirma su extraordinario nivel al haber sido convocado por la selección Sub-20 de su país para disputar dos partidos amistosos ante México. La Confederación Brasileña renueva así su confianza en un Víctor Bobsin que entra ahora en el grupo de futbolistas que ya prepara su camino de cara al Sudamericano del próximo año, que será además clasificatorio para el próximo Mundial y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y en Vilagarcía se celebrarán sus éxitos.