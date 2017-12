Solidaridad en favor de las más necesitados de Ribadumia

El Xuven tiene hoy el último deber del presente año. La última jornada de la primera vuelta le mide al Globalcaja La Roda en O Pombal (20.00 horas), sin duda, el equipo revelación de la temporada. Y es que a su condición de equipo novato en la categoría añade una destacada cuarta posición con diez victorias en 14 jornadas.

Chiqui Barros reconoce que este encuentro no le da buen pálpito. Según el técnico, "estamos en una semana corta en la que todo ayuda a la distracción. Vienes de cuatro días de vacaciones que no es nada, pero que sí la cabeza está en otro sitio. Otro debate sería si se debería parar la competición en estas fechas, que yo creo que sí".

Añade el técnico que el partido no se ha podido preparar como a él le hubiese gustado, "tienes que tener mucho cuidado en no hacer sesiones de más. No puedes preparar el partido como a mí me gusta prepararlo. Estamos un poco fuera de sitio y eso hace que sea un partido al que le tengo un respecto muy grande".

Con todo ello, la importancia del partido es evidente para los dos conjuntos. La Roda, aunque depende también de otros resultados, se juega el poder estar en la final de la Copa Príncipe. Y además el reto de la octava victoria para acabar la primera vuelta tampoco es cosa menor en el caso de los cambadeses. "Ellos se juegan mucho y nosotros también porque acabar la primera vuelta con ocho victorias sería algo muy notable", apunta Chiqui Barros.

Una de las cuestiones en la que el Xuven ha hecho especial hincapié es en lo referido a "la responsabilidad y la personalidad que te exigen este tipo de partidos. Tenemos que hacer un esfuerzo extra y estar plenamente concentrados en el trabajo. Sin eso no vamos a poder competir a nuestro nivel".

Acerca del juego que desarrolla el rival albaceteño, Barros no duda al respecto, "juegan bien y están donde están porque se lo han merecido. Además mantienen una buena dinámica desde el año pasado y tiene jugadores como Placide o Norman que están haciendo las cosas muy bien. A ello suman un bloque en el que muchos son capaces de sumar y que no está exento de talento".

A todo ello el entrenador del Xuven también alienta a los suyos al recordarles que "conseguir la octava victoria después de empezar 0-3 y con las vicisitudes que hemos pasado también habla de nuestra progresión y de nuestra crecimiento como equipo. Si de doce partidos eres capaz 8 demuestra que también tenemos armas para plantarle cara a quien sea".

Por otro lado, cabe recordar que el partido servirá como punto de recogida de juguetes en favor de las familias necesitadas de Cambados para esta Navidad.