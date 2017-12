El Arousa Fútbol-7 Indoor toma Fexdega

Al igual que en los cuatro años precedentes, el Arousa Fútbol-7 pone en marcha su versión indoor para equipos de categorías biberón y pre-benjamín. El pabellón de Fexdega será el lugar que durante mañana viernes y también el sábado concentre la atención de numerosos niños y familiares.

Además la edición de este año contará con un importante componente emotivo puesto que servirá para homenajear la memoria de Daniel Angustia, colaborador de la Asociación Arousa Fútbol-7 y que falleció el pasado mes de junio en accidente de tráfico.

La participación de este año alcanzará los cincuenta equipos. Ello obligará a comprimir el calendario de manera que los partidos se sucederán desde las 9.00 hasta las 22.00 horas de manera simultánea en las dos pistas que montará la organización.

Todos los clubes participantes se han inscrito de manera gratuita. En la categoría biberón, para jugadores nacidos en 2012 y 2013, se han apuntado un total de veinte equipos que han quedado encuadrados en cuatro grupos. En el A competirán Villalonga, Arosa A, Mosteiro, Caldas y Bandeira; en el B están Céltiga, Cuntis, Arosa B, EFB Vilanova y Lalín; en el C, Umia, AJ Lérez, Arosa C, Cordeiro y Bertamiráns; y completan el D, Ribadumia, Arousa Fútbol-7, Chispa, Rois y Villa de Marín.

En categoría pre-benjamín para los nacidos en 2010 y 2011, la participación alcanza los 30 equipos divididos en seis grupos. El grupo A cuenta con Catoira A, San Martín B, EFB Vilanova A, Chispa y Oroso. Grupo B: San Martín A, Caldas B, Rois, Cordeiro y Lalín A. Grupo C: Cuntis, Catoira B, Arosa, Villa de Marín y Bertamiráns B. Grupo D: Caldas A, Vilagarcía, Ribadumia, Cordeiro C y Villa de Marín B. Grupo E: Riveira, Arousa Fútbol-7, EFB Vilanova B, Lalín B y Ánimas. Grupo F: Villalonga, Cordeiro A, Unión Grove, Catoira C y Bertamiráns A.

Cabe destacar que mañana viernes será el turno para la competición de biberones mientras que el sábado se celebrará la de prebenjamines. Además no faltará el componente lúdico y el sorteo de regalos entre los asistentes.