Catoira reúne a más de mil corredores

Catoira iniciará los festejos de la Nochebuena desde muy temprano. El motivo no es otro que el desarrollo de la cuarta edición de la Carrera Popular Romaría Vikinga 10K que, tras ser suspendida el pasado 10 de diciembre por la tormenta "Ana", ha superado todas las previsiones de participación más optimistas.

El departamento de Deportes del Concello de Catoira se ha afanado en cuidar una carrera que ha entrado con fuerza en el calendario de las citas populares. Ello ha sido uno de los motivos por los que la respuesta de participación ha aumentado todavía más pese al cambio de fecha. Y es que si ya se había alcanzado la considerable cifra de 905 corredores para la fecha inicial, la cifra ha superado en esta ocasión el millar para situarse en las 1.031 inscripciones.

Manuel Rodríguez, organizador técnico del evento, apuntó que "la verdad es que no esperábamos esta respuesta. Nos empezó a llamar mucha gente que no podía venir en el puente y que esta jornada le venía mucho mejor. Solo hubo cuatro bajas entre los que se apuntaron para la primera fecha, pero es que se apuntaron más de cien personas a mayores".

La progresión que ha seguido la carrera catoirense desde su primera edición es más que loable. De las 300 personas que corrieron la edición inaugural en 2014 se ha pasado a superar el millar de dorsales repartidos.

Sin ningún premio de carácter económico, la organización ha querido conjugar el evento con el simbolismo catoirense. Por ello, los ganadores en cada una de las dieciséis categorías, tanto masculinos como femeninos, se harán acreedores de un casco vikingo a modo de trofeo.

La salida se producirá desde la Rúa Estación a las 10.30 horas con las primeras categorías, si bien será a las 11.20 horas cuando se produzca la competición de los corredores que opten a la victoria en Absoluta. A las 12.45 horas se cerrará la carrera con el pistoletazo para los más pequeños. La cita da cabida a todas las edades.

Otro de los atractivos de esta Romaría Vikinga 10 K es su circuito. El protagonismo que se le ha cedido desde el año pasado a la zona de As Torres añade una estética muy particular a una prueba que también pasa por la zona de As Lombas y bordea el río Ulla durante muchos tramos.

En la mañana de ayer, técnicos y voluntarios se afanaban en delimitar y señalizar el circuito para el mejor desarrollo posible de la prueba. Ya por la tarde tocaron labores de organización referidas a entrega de trofeos y regalos como mochilas y bolsas de corredor para cada participante. Además, señaló Manuel García, "habrá más sorpresas para los participantes".