El Céltiga intentará una nueva sorpresa

Tras el sorprendente triunfo cosechado en Calabagueiros, el Céltiga busca dar de nuevo la campanada, pero en esta ocasión, en el campo de As Eiroas ante el Bergantiños. Los de Manolo Núñez se miden a uno de los mejores equipos de la categoría y que tiene como objetivo innegociable disputar el play off. Sorprender a los coruñeses no va a resultar sencillo, ya que en As Eiroas se están mostrando como un equipo intratable, venciendo en todos los encuentros salvo el que le enfrentó a otro de los grandes de la categoría, el Compostela.