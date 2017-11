Joaquín Reyes se incorpora al Xuven

El Xuven se ha movido rápido tras anunciar la marcha de Otar Pkhadkadze. En la tarde de ayer ya se concretó la llegada de su sustituto, Joaquín Reyes, quien ya pudo realizar una primera sesión con sus nuevos compañeros a las órdenes de Chiqui Barros.

Con 21 años y 196 centímetros el alero andaluz procede del C.B Almería, equipo con el que competía en la Liga EBA en su grupo andaluz. Sus números en los cinco partidos que disputó esta temporada muestran su ascendencia en el equipo con 14,8 puntos, 7,2 rebotes y 20,8 de valoración estadística por encuentro.

Sus tres temporadas anteriores en edad sénior fueron en el Novaschol de Málaga, club con el que fue marcando una línea ascendente en su rendimiento con el paso de las temporadas.

El propio Joaquín Reyes reconoció que "el domingo me llamó mi agente hablándome de que había una posibilidad de venirme a Cambados porque necesitaban un jugador en mi posición. No lo dudé porque para mí es una magnífica oportunidad para jugar en una liga que me atrae muchísimo".

El nuevo alero del Xuven tiene claro que se considera "un jugador que se sacrifica por el equipo. Trato de aportar en todos los aspectos del juego. Soy un 2-3 que puedo tirar y penetrar y también tengo cualidades para el rebote".

Las motivaciones de cara a su llegada a Cambados son claras. Apunta Reyes que "quiero ver si soy capaz de cumplir al nivel de exigencia que requiere la categoría. Sé que todo será un poco más rápido, jugaré ante jugadores más fuertes y ante equipos más preparados, pero voy a luchar todo lo que pueda por dar lo que se espera de mí en cada entrenamiento y en cada partido".

Con escasas referencias del club, en las últimas horas se ha informado más gracias a que cuenta con un amigo en común con Pablo Villarejo, "me he ido empapando todo lo que he podido del equipo en los últimos días".

Con la llegada de Joaquín Reyes, quien podría debutar incluso el domingo en Vitoria, si Chiqui Barros lo considera preciso, el conjunto amarillo queda conformado con Samuel Barros y Juanchi Orellano para desempeñar las funciones de base; Juan Carlos Paz, Saulo Sánchez y Pablo Villarejo como escoltas; Gerard Sevillano y el propio Reyes como aleros; Will Saunders como ala-pívot junto a una batería interior formada por Carlos Poyatos, Karamo Jawara y Yago Estévez.