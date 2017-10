El Xuven entra en dinámica ganadora

El trabajo de Chiqui Barros y de sus jugadores comienza a dar réditos positivos al Xuven. Los amarillos sumaron ayer su segunda victoria consecutiva de la temporada en un encuentro en el que mostraron una gran solvencia, especialmente en aspectos defensivos, a lo que se sumó el debú de Gerard Sevillano, que aportó siete puntos y tres rebotes. La única preocupación que deja el encuentro es la lesión de Karamo Jawara en una acción del tercer cuarto y que en el seno del club esperan que no tenga un alcance importante.

Los amarillos iniciaron el encuentro aprovechando bien sus opciones de tiro, especialmente, desde el exterior, con cinco triples que les permitieron escaparse en el marcador (21-11), distancia que se redujo por las pérdidas de balón antes de finalizar el cuarto.

El equipo leonés mejoró sus prestaciones defensivas en el segundo cuarto, y sobre todo, el tiro exterior. Un parcial de 0-8 permitió igualar el encuentro a 34-34, pero los amarillos reaccionaron en los últimos instantes para cerrar una primera parte en la que, en cómputos globales, habían sido superiores a su rival.

Tras el descanso, los hombres de Chiqui Barros se lanzaron a por el partido. Apretaron en defensa y en ataque endosaron un parcial de 9-2 a su rival de inicio, liderado por Will Saunders, que permitió a los locales escaparse hasta los 14 puntos de ventaja. Cuando todavía restaban dos minutos para finalizar el cuarto llegó la jugada desgraciada del partido, con una falta muy dura de Norris a Jawara que lo lesionó y encendió los ánimos en el pabellón de O Pombal. Pese al golpe de perder a una de sus referencias, los amarillos no se descentraron, especialmente Will Saunders, que siguió liderando en ataque a sus compañeros. Los cambadeses consiguieron meter una distancia que parecía insalvable (65-48), pero el rival decidió no entregarse. Dos triples consecutivos les permitieron situarse a tan solo 9 puntos de distancia (69-60), lo que encendió todas las alarmas y obligó al Xuven a no descentrarse de su objetivo. Finalmente, los amarillos celebraron su segunda victoria consecutiva.