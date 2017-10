Gerard Sevillano desprende felicidad

Gerard Sevillano ya es jugador del Xuven a todos los efectos. El alero catalán firmó en la mañana de ayer su contrato con la entidad cambadesa antes de presentarse oficialmente como nuevo alero para la rotación de Chiqui Barros a partir del próximo sábado en el duelo que le medirá en O Pombal al Agustinos de León.

El alero catalán de 24 años y 195 centímetros procede del Marín Peixe Galego, club al que llegó esta temporada tras no encontrar acomodo en LEB Oro. Acerca de como se fraguó su llegada al club cambadés, Sevillano apuntó que "desde que llegué a Marín, fiché con la cláusula de poder marchar si hubiese una mejor opción. Hace unos días mi agente me habló del ofrecimiento de Cambados. Consideré que era una buena opción, y tras un verano complicado, pensé que era una decisión buena para jugar y seguir creciendo".

Pese a jugar en Liga EBA, el nuevo jugador cambadés era una posibilidad altamente cotizada en el mercado de fichajes. "Esta misma temporada incluso rechacé otras ofertas. La del Cambados llegó en el momento idóneo tras rechazar tres ofertas previamente. Se dieron un cúmulo de circunstancias que me hicieron venir aquí".

Uno de los clubes que también apostó fuerte por Sevillano en las últimas horas fue el Lucentum Alicante, "tuve propuestas de LEB Plata, pero no me iba a marchar ni a cualquier lugar ni a cualquier club. Buscaba un club asentado en la liga en el que tuviese oportunidad de jugar minutos y en el que hubiese un beneficio mutuo. Estuve tres o cuatro días considerando la oferta de Cambados y lo veo como una buena opción para poder seguir jugando a buen nivel y en un buen club".

Después de varias temporadas en LEB Oro, concretamente en las filas del Lleida, el que fuera internacional en todas las categorías inferiores apuntó que jugar la primera temporada en LEB Plata, "no lo considero un paso atrás. Quería volver a jugar en LEB Oro en verano, pero no se dieron las circunstancias. Al final me va a venir bien jugar en Plata ahora porque cuando empecé a mirar de jugar en Plata los equipos ya estaban cerrados. Me fui a Marín a Liga EBA por la cláusula de salida. A partir de ahí estudié todo lo que me fue llegando".

Respecto a su vinculación al Xuven, Gerard Sevillano se ha comprometido hasta final de temporada sin ningún tipo de cláusula de salida, "no quiero estar pendiente de otras cosas. Quiero centrarme en el Xuven porque es lo mejor para mí y para el club".

Acerca de su posición en la cancha y en la adaptación a la liga, el jugador formado en las categorías base del Joventut explica que se considera un jugador polivalente. "Puedo jugar en las posiciones 2, 3 y 4, pero donde más cómodo me encuentro es de alero. Respecto a la liga conozco a muchos jugadores y a muchos equipos aunque sea debutante".

En la presentación reconocía que aún no ha hablado con el entrenador, "pero me consta que ha puesto mucho interés en mi fichaje. Yo estoy dispuesto a ayudar al equipo en todo lo que esté en mis manos".