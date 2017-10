Oportunidad para continuar con el despegue

Dos victorias consecutivas han servido para que el Arosa comience a acercarse al objetivo con el que inició la temporada, el de luchar por los puestos de play off de ascenso. Los triunfos ante Racing Vilalbés y Boiro ya sitúan a los arlequinados a tan solo cinco puntos del cuarto clasificado, una distancia que podría reducirse si los arlequinados consiguen vencer esta tarde (17.30 horas) a un Barbadás que visita A Lomba hundido en la clasificación y acumulando siete derrotas de forma consecutiva.

Pese a la racha que atraviesa el Barbadás, Jorge Otero, técnico del Arosa, no quiere ningún tipo de confianzas porque "un equipo que acumula una racha negativa como la que trae el Barbadás siempre está más cerca de romperla, y no puede ser ante nosotros". Otero no quiere ningún tipo de confianza, pues " pesar de lo que dice la clasificación, el Barbadás es un equipo que disputa los partidos, que, salvo con O Barco, donde fueron goleados, el resto de encuentros los ha perdido por la mínima y metiendo en apuros a su rival, por eso tenemos que mantener la concentración en todo momento".

El técnico del Arosa apunta a que el Barbadás "es un equipo muy joven, con un técnico nuevo, y acoplar todo eso cuesta, sobre todo en una categoría tan igualada como es esta Tercera División, pero son un grupo de jugadores que apuestan por tener el balón y que, a medida que avance la temporada, se consolidarán para convertirse en muy peligroso". Entre ese grupo de jugadores destaca un viejo conocido de la grada de A Lomba, Alberto Cabanyes, que militó en el Arosa durante dos temporadas y que ahora es una de las referencias del Barbadás desde la media punta. El jugador madrileño no es el único peligro del equipo de Moisés Pereiro, que cuenta con un buen número de jugadores extranjeros, fundamentalmente portugueses, en los que destaca su enorme juventud.

La buena dinámica de resultados con la que llega el Arosa, explica su técnico, es fruto "del trabajo, en el inicio los resultados no nos han acompañado, pero estoy muy satisfecho con el esfuerzo que están poniendo los jugadores y esperamos que la recompensa sea una tercera victoria consecutiva". Para el encuentro, Otero ha convocado a Sergio Lloves, Roberto Pazos, Fran Matos, Suso Martínez, Rivas, Marcos Rodríguez, Sidibé, Sergio Santos, Manu Justo, Anxo, Sylla, Julio Rey, Iago Beceiro, Javi Pazos y Yerai Couñago.

Tras el partido, a las 20.00 horas, la familia arlequinada se desplazará al auditorio municipal, donde está prevista la celebración de una gala de presentación de las categorías base del Arosa. La gala contará con la actuación del grupo Dani Barreiro & Friends.