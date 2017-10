El Arosa pierde por segunda vez la ayuda municipal

Por segundo año consecutivo, el Arosa se queda sin la ayuda municipal, otra vez por el error de no presentar en tiempo los justificantes de pago de los viajes que realiza a lo largo del año. Si en 2016 la cifra que no ingresó fue de 8.000 euros, este año la cantidad que no llegará a las arcas arlequinadas será de 6.000.

Manuel Abalo, presidente de la entidad, reconocía ayer que no haber presentado esa documentación se debió "a que el requerimiento de la Fundación Deportiva Municipal advirtiéndonos de que se acababa el plazo se traspapeló, y cuando nos enteramos de la situación, ya no había ningún margen de maniobra para aportar esa documentación que se nos requería".

Ese documento llegó en el cambio de secretaria de la entidad, al regresar la titular de una baja maternal y marcharse su sustituta, por lo que se desconoce que ha ocurrido con él. "En la Fundación nos mostraron el recibí, porque sino no nos lo hubiésemos creído, ya que estábamos muy pendientes de esa ayuda para evitar que nos volviese a ocurrir lo del pasado año".

La entidad ha presentado un recurso para tratar de recuperar el dinero, pero Abalo es consciente de que "va a resultar muy complicado que sea estimado, pero esta equivocación no ha sido con ánimo de engañar a nadie, más bien todo lo contrario, el único perjudicado es el propio Arosa, algo que debería ser tomado en cuenta". Además, insiste en que "la justificación iba a llevar menos de media hora buscarla y presentarla".

El presidente del Arosa pone como ejemplo la presentación de la declaración de Hacienda, la cual "si no la presentas dentro del plazo establecido, te sancionan con una multa, pero recibes el dinero que te corresponde, y así debería funcionar este tipo de subvenciones", ya que la pérdida de esos 6.000 euros le va a suponer un serio contratiempo a la entidad arlequinada.

Abalo también se ha dirigido al alcalde, e incluso, le ha planteado que, en caso de que no se conceda la ayuda, "por lo menos que ese dinero revierta en las instalaciones de A Lomba, que en estos momentos no son las mejores", especialmente en un césped que lleva meses seriamente dañado sin que se encuentren soluciones para él, algo de lo que se han quejado no solo los técnicos locales, sino cada uno de los entrenadores que visita cada quince días Vilagarcía. En el apartado deportivo, el equipo trabaja con la mirada puesta en el encuentro del domingo, donde se medirá a un Barbadás muy necesitado de puntos, al encontrarse en puestos de descenso directo.