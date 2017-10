La directiva del Kemegal Cortegada solicita el apoyo para sus jugadoras

Tras el tropiezo del pasado sábado en la cancha del Galdákano Ibaizábal por 72-42, la junta directiva del Kemegal Cortegada ha querido dar un mensaje de apoyo a sus jugadoras. José Antonio Gorgoso, máximo responsable deportivo del equipo, apuntó que "ha salido un partido malo, pero el equipo está trabajando bien. Ahora más que nunca hay que estar con el equipo y agradecerle el esfuerzo el sábado ante el Avilés yendo a Fontecarmoa".

La marcha de Vandell Andrade, compensada con la llegada de Andrea Ríos, es posiblemente el único cambio que se produzca en la plantilla este año. Gorgoso apunta al respecto que "no vamos a realizar ningún fichaje más. Nuestro margen económico es mínimo y no podemos hipotecarnos. No podemos alarmarnos por nada porque el equipo está haciendo las cosas bien".

En cuanto a la posibilidad de repetir presencia en la fase de ascenso, José Antonio Gorgoso tiene claro que "el nivel de la liga se ha endurecido respecto al año pasado. Muchos equipos han mejorado sus plantillas y no va a ser nada fácil estar entre los cuatro mejores. Nuestro equipo lo va a intentar, pero no se puede dar nada por hecho".

Respecto a la posibilidad de organizar la fase de ascenso en Vilagarcía en caso de que el Cortegada se clasifique, el directivo se muestra pesimista, "para hacerlo tendríamos que contar con mucho apoyo institucional. Tenemos una experiencia no muy grata de la única vez que la organizamos y sería muy complicado volver a hacerla".