El Umia-Amanecer termina con una tangana entre los entrenadores

El duelo de rivalidad entre el Umia y el Amanecer, que finalizó con victoria de los grovenses por 1-3, acabó con una tangana en la que se vieron implicados los propios entrenadores de ambos conjuntos y algunos jugadores. Todo ocurrió cuando el árbitro había decretado el final del encuentro y el técnico del Amanecer bajó al campo camino de los vestuarios. Ricardo Dios asegura que "el técnico rival, Pablo Torres, vino hacia mi y me lanzó una patada de kárate que logré esquivar, y antes de que la cosa pudiese ir a mayores, opté por refugiarme en el vestuario porque me sentí amenazado", mientras jugadores y espectadores trataban de frenar a su homólogo y a un jugador local. Los ánimos se habían encendido por la señalización de un penalti en el que el Umia acabó con nueve jugadores y supuso el 1-3 definitivo en el marcador.

El técnico de la escuadra grovense se mostraba ayer sorprendido por la reacción de Torres, sobre todo, porque "antes del partido estuvimos hablando sin problemas". Durante el encuentro, Dios señala que "si hubo un encontronazo entre ambos, cuando me lanzó una botella a la grada (está sancionado por protestar) y yo se la devolví, y me dijo con un gesto que me aguardaba fuera". Dios asegura que "no tengo pensado poner una denuncia, porque lo que ocurre en el campo debe quedarse en él".

El acta del colegiado del encuentro no recoge las acusaciones lanzadas por Ricardo Dios, limitándose a afirmar que hubo una trifulca final promovida por el público visitante contra un jugador local. "El acta no se corresponde con lo que pasó, ya que también dice que fui al vestuario en el descanso cuando eso no es cierto", asegura.

La directiva y el técnico del Umia mantenían ayer un encuentro para analizar lo ocurrido, aunque desde el club se aseguraba que las acusaciones de Ricardo Dios son "una falsedad, ya que no hubo intento de agresión, como afirma".