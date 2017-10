La semana del triplete toca a su fin

La semana más exigente de la temporada, al menos en lo que se refiere al apartado físico, toca esta tarde a su fin. Con todos los equipos casi más centrados en la recuperación de sus jugadores de cara al tercer partido en siete días, lo cierto es que el calendario no les da ninguna tregua. Los cuatro representantes arousanos van a tener que emplearse para poder cerrar este triplete de compromisos con un saldo positivo.

Con esa motivación jugará el Arosa en Barraña ante el Boiro (17.30 horas). La victoria sobre el Villalbés ha dotado al equipo de la tranquilidad necesaria para una visita tan complicada. El salir airoso de una plaza tan complicada y ante una plantilla diseñada claramente para jugar el play-off de ascenso es una cuestión que va más allá de los tres puntos y que los de Jorge Otero tienen subrayada en su hoja de ruta.

Respecto a la convocatoria utilizada el pasado jueves, Otero da entrada a Anxo en lugar del letón Seba. Los otros quince disponibles son Lloves, Pazos, Fran Matos, Suso, Rivas, Vitra, Marcos, Sidibé, Sergio Santos, Manu Justo, Julio Rey, Sylla, Beceiro, Javi Pazos y Yerai.

Por su parte, el Villalonga también tiene un test de jerarquía en Redondela (17.00 horas). Allí espera un Choco al que César Sánchez considera "uno de los rivales más complicados de la categoría. Te somete con el balón y tiene individualidades determinantes como Misa, Comis, Couñago o Iago".

Las dos derrotas consecutivas en San Pedro no han alterado las coordenadas del equipo celeste. Su entrenador deja claro que "el grupo está fastidiado, pero tranquilo porque está dando la cara. Estamos convencidos de que en los dos últimos partidos el club no fue justo con nosotros. Sabemos cual es nuestro objetivo y esto no nos tiene que desanimar siempre y cuando hagamos las cosas bien".

La convocatoria del Villalonga estará condicionada por las bajas de Gonzalo, Núñez, Agus y Melchor. El que vuelve a la lista es el goleador Aarón Paredes.

También al Céltiga le toca reponerse a una derrota como local. La oportunidad para ello se le presenta sobre el sintético de Os Carrís (17.00 horas) ante un Barbadás ubicado en la penúltima plaza. Manolo Núñez matiza esa dinámica de su rival subrayando que "salvo el resultado del jueves ante el Barco (6-0) todos los partidos los han perdido por la mínima diferencia. Además en el último partido reservaron jugadores, lo que deja clara la importancia que le dan al partido contra nosotros".

El entrenador de los de A Illa dará entrada a Camiño en lugar del sancionado Uru en relación a la convocatoria del pasado jueves.

El Ribadumia es el único que jugará como local es tarde (17.30 horas). Su rival será el Ourense, equipo al que Luis Carro no le ve perfil de recién ascendido, "son muy competitivos y tienen individualides de nivel. Es muy compacto y con pocas fisuras en lo defensivo".

El Unión Grove, en casa

El Unión Grove juega en casa (18.00 horas) con el Valladares como rival. Ambos equipos se encuentran empatados en la zona tranquila con diez puntos. Los de Nel Blanco aspiran a su cuarta victoria consecutiva en Monte da Vila donde llevan pleno de éxitos.