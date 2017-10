"Las carencias nos hicieron mucho daño"

El técnico del Xuven de Cambados, Chiqui Barros, se mostró ayer muy crítico con su equipo, reconociendo que todavía tienen muchas cosas que mejorar para poder ser competitivos.

"Las carencias que tenemos nos hicieron mucho daño, es cierto que, a base de probar todo fuimos capaces de darle la vuelta al partido con cuatro pequeños, pero resulta muy complicado buscar soluciones cuando vas a remolque del rival", explicó".

Barros no dudó en reconocer que "desde que soy técnico del Xuven no tengo la sensación de tener la iniciativa, todo lo tengo que hacer para proteger el físico, e incluso, me veo obligado a poner a Alberto para ver si conseguíamos consistencia en la pintura".

El técnico también envió un recado a varios de sus jugadores, argumentando que "hoy hubo interiores que anduvieron por la pista más que corrieron y los internacionales o las etiquetas se demuestran jugando, se pueden equivocar, pero los buenos siempre dan la cara y van al 100%".

Reconoce que hubo algunas cuestiones positivas, pero que se debe mejorar, ya que "llevamos poniendo parches desde la pretemporada, probando cosas que funcionen, pero no están siendo suficientes para poder ganar".