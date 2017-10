El Laracha mira con deseo al Arosa

El Laracha también tiene subrayado en su calendario el duelo de mañana ante el Arosa. Si en el caso de los vilagarcianos la necesidad es imperiosa de cara a ganar en sensaciones, en lo que respecta a los coruñeses la situación es muy similar aunque no se compartan los mismos objetivos a largo plazo.

Las cinco jornadas sin ganar del equipo de Manuel Losada "Chollas" merecen un análisis por parte del técnico, "si se mira en perspectiva no estamos tan mal. Con el Compostela hicimos un partidazo, pero terminamos con dos expulsados. Al partido siguiente nos pasó lo mismo. Luego con el Barco solo tuvimos dos defensas disponibles. Para el domingo llegamos bien y habiendo recuperado bastante gente".

Con varios jugadores recién salidos de juveniles tras el acuerdo de colaboración alcanzado con el Deportivo de A Coruña, Chollas considera que "esta es una categoría que los errores te los penaliza y con gente joven se ve aún más claro, pero por otro lado también es gente con calidad que tiene otro tipo de virtudes".

Sobre qué Arosa espera encontrarse en el Municipal de Laracha, el técnico considera que "va a ser un equipo ansioso por querer ganar y eso puede ser un arma de doble filo. Me espero a un rival muy motivado porque ahora mismo es un león herido, pero nosotros también vamos a salir a por todas".

Las intenciones son claras por parte del Laracha, "no vamos a salir considerándonos inferiores a nadie. No entiendo otra manera de plantear un partido que no sea salir a ganarlo. Nuestros jóvenes vienen de una dinámica ganadora y son ambiciosos".

Asimismo Chollas no pasó por alto la calidad de los arlequinados, "Julio Rey y Beceiro son desequilibrantes, Sylla es potentísimo y Sergio Santos es un jugador diferencial en la categoría. Si a eso se le suma que tengan el día en lo colectivo entonces te la pueden liar".