Bernard Morena no tendrá visado hasta el próximo lunes

La llegada del pívot costamarfileño Bernard Morena a Cambados se está convirtiendo en toda una odisea que parece no tener fin. Todo por causa de una serie de cuestiones administrativas que no se acaban de solucionar. Aunque el pasado miércoles, el Xuven parecía haber superado todas las complicaciones y se esperaba que la llegada de Morena fuese cuestión de horas, ayer, los responsables del club amarillo se encontraron con que el pívot no estará en Cambados antes del lunes.

El problema ahora ha sido por parte de un funcionario de la embajada, que todavía no ha comprobado telemáticamente la concesión del permiso de residencia para el jugador, algo que debía realizar ayer. Hoy ya no será posible llevarlo a cabo, ya que los viernes no se emiten visados, por lo que antes de la próxima semana será imposible que el jugador pueda incorporarse a su nuevo equipo.

Mientras el visado del pívot costamarfileño continúa perdido en el entramado burocrático, el equipo que dirige Chiqui Barros continúa preparando el que será su debú en O Pombal esta temporada. Lo hará en el encuentro con el Arcos Albacete, escuadra que llegará a O Pombal después de vender en el primer encuentro de liga ante Real Canoe por 76-62. La intención del club amarillo es tratar de conseguir la primera victoria de la temporada ante un rival muy complicado, ya que son conscientes del valor que supondrá el apoyo del público de O Pombal.