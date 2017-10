Abalo reclama un cambio de actitud

El hecho de que los vilagarcianos solo sumen una victoria hasta la fecha no entraba en muchas quinielas. // Noé Parga

El hecho de que los vilagarcianos solo sumen una victoria hasta la fecha no entraba en muchas quinielas. // Noé Parga

La séptima jornada en Tercera División ha generado el primer enfado de consideración en el seno de la directiva del Arosa. Su presidente Manuel Abalo no dudó en reconocer su "enorme enfado" por la imagen dada por el equipo en el derbi ante el Ribadumia resuelto con un empate sin goles, cuarto en lo que va de temporada.

El mandatario arlequinado no quiso poner paños calientes a la imagen dada por su equipo. Su opinión es tajante: "falló la actitud. En el segundo tiempo vi al equipo muy mal en ese sentido. Quedé muy descontento y me sentí verdaderamente avergonzado de lo que vi sobre el campo".

Las aseveraciones del presidente sobre su evaluación de lo realizado por el Arosa van incluso más allá, "esperemos que haya sido el partido tonto del año porque no fue de recibo. No se puede dar una imagen tan pobre porque de esta manera lo único que hacemos es echar a la gente de A Lomba. Estaba tan enfadado por lo visto que no quise pasar ni por el vestuario al acabar el partido".

Siempre guardando el máximo respeto a lo realizado por el Ribadumia, Abalo puntualiza que "si nos hubiesen ganado tampoco hubiese podido extrañar a nadie". Y prosiguiendo con la crítica a sus jugadores, Abalo mantuvo la rotundidad al dirigirse hacia sus jugadores, "habrá que darles un toque. El club cumple con ellos y su actitud es algo innegociable. El problema de ayer no fue ni lo táctico ni la preparación de partido, el problema fue la actitud".

La condición de derbi del choque ante los aurinegros unido a la buena entrada que registraba A Lomba añadieron más motivo para el enfado del presidente, "lo primero que tenemos que hacer es correr y pelear. De nada vale quien seas o quien hayas sido como jugador. Aquí los méritos se demuestran cada domingo sobre el campo. No existe otra manera para empezar a ganar partidos en Tercera División".

Urgencias en Laracha

Con una sola victoria en siete encuentros, el Arosa visita la próxima jornada a un Laracha con el que precisamente se encuentra empatado a siete puntos en la zona media-baja de la tabla. "Hay que empezar a sumar de tres en tres. Bien es cierto que nos faltó suerte en algunos partidos, pero la plantilla está bien confeccionada y ahora lo que hay que hacer es competir muchísimo mejor para que la suerte influya lo menos posible. Se ha traído lo que nos pidió el entrenador y ahora toca dar el callo".