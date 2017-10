Los goles de Uru resucitan al Céltiga

El fútbol tiene muchas máximas. Una de ellas se cumplió ayer, la de "a entrenador nuevo, victoria segura". Manolo Núñez redebutaba en el banquillo local y su mano se notó, especialmente en la segunda parte, donde el Céltiga estuvo mucho más acertado, mientras que en la primera, se volvieron a cometer errores en la salida del balón que estuvieron cerca de ser aprovechados por el Laracha. Mención especial merece el golazo de Uru que abrió el marcador y que encarriló un partido que permite a los de A Illa coger aire y salir de los puestos de descenso después de las cinco derrotas seguidas que habían sufrido.

La primera mitad se inició con un Céltiga dinámico, con una intensidad y ritmo que no había tenido en los encuentros anteriores. Los isleños se hicieron con el balón para intentar acercarse a la portería de Chema. Y así fue, un cabezazo de Eloy en el minuto 2 estuvo cerca de significar el primer gol, pero el delantero no precisó de forma adecuada. La velocidad de Nico obligaba al Laracha a recular. El delantero vigués consiguió remontar la línea de fondo en el minuto 4, pero un defensa se adelantaba a Uru cuando este se disponía a rematar el pase de la muerte. Sin embargo, el Céltiga estaba en descenso por algo, y pronto comenzaron a llegar los errores en la salida del balón, unos errores que no supo aprovechar Adrián Castro que, hasta en dos ocasiones, se plantó solo ante Manu Táboas. En la primera, en el minuto 6, estrelló el balón en el cuerpo del meta isleño. En la segunda, con todo a favor para marcar, dio una patada al aire y el balón se fue por la línea de fondo. La réplica del Céltiga vino a los pies de Eloy Fariña, que alcanzó un balón en profundidad de Tato, pero su disparo cruzado se fue rozando el palo de Chema en el minuto 9

Tan solo tres minutos después llegaba la respuesta del Laracha, con Ballesteros controlando un balón en el corazón del área, pero cuando armó el disparo para fusilar a Manu Táboas, Marcos le arrebató la pelota.

Tras este arranque espectacular, el partido se fue calmando hasta entrar en una fase de juego anodino en el que ambos equipos se perdían en errores en la medular y no eran capaces de romper la defensa contraria. Tan solo un par de disparos lejanos del Laracha apenas inquietaron a Manu Táboas, mientras el Céltiga vivía, sin éxito, de la velocidad en banda de Nico y Eloy Fariña.

Nada más arrancar la segunda mitad, otro error en la salida del balón estuvo cerca de costarle un disgusto al Céltiga, pero Ballesteros, muy presionado por un defensa, volvió a rematar contra el cuerpo de Manu Táboas. La primera aproximación del Céltiga no llegó hasta el minuto 50, en un centro desde banda izquierda que se le escapó a Chema de las manos, pero Manu no supo empujarla hacia la portería para abrir el marcador.

El Céltiga se hizo con el control del encuentro, pero sin gran profundidad, más allá de las diagonales que trazaba Tato con los hombres de banda. Del rival, tan solo un disparo de falta de Iván Patiño en el minuto 57.

Los errores defensivos de los locales volvieron a permitir al Laracha gozar de ocasiones para adelantarse en el marcador, pero tanto Ballesteros como Iago acabaron encontrándose con Manu Táboas en el minuto 65 y 67 respectivamente. El meta volvió a ser providencial en el 69, al salir a los pies de Adrián Castro en una contra en la que el Laracha llegaba en superioridad. Tan solo un minuto después llegaba la mejor ocasión local, al peinar Uru un centro que obligaba a Chema a emplearse a fondo para despejar el balón. El Céltiga se estiró y comenzó a tocar mejor el balón. Fruto de ello llegaría el gol. Uru cazó un balón en la línea de tres cuartos, avanzó sin oposición y soltó un latigazo espectacular desde más de 20 metros que se coló en la escuadra de Chema sin que el meta visitante pudiese hacer nada.

El delantero repetiría en el 84. Una falta escorada, sacada de manera magistral por Jacobo Tato que el delantero del Céltiga remató en el segundo palo. El Céltiga pudo ampliar su ventaja en el minuto 89, en un disparo de Eloy que se marchó excesivamente cruzado.

Manu Táboas volvió a ser decisivo con el tiempo reglamentario cumplido, al desviar un disparo de falta directa de David.