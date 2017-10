El gol, asignatura pendiente en A Lomba

Arosa y Ribadumia pecaron ayer de un problema común que tienen los dos equipos, el de no ser capaces de materializar las ocasiones que crean. Si a este factor, se une que no se crearon muchos, queda claro que el empate sin goles era el único que se podía registrar en un partido que tuvo todos los condimentos de un derbi: mucha disputa, poco juego e igualada en el marcador. Quizás los visitantes estuvieron un punto por encima de los locales, algo muy preocupante para un Arosa que partía con la vitola de ser uno de los candidatos a los puestos de play off de ascenso pero que no acaba de arrancar.

Fueron los visitantes los que manejaron mejor el encuentro de inicio, controlando el balón y obligando al Arosa a juntar líneas y cerrar espacios a la hora de defender. Pese a ello, eran los visitantes los que gozaban de algún tímido acercamiento, como un disparo de Gabi en el minuto once. El siguiente intento lo protagonizó Cerqueiras, cuyo saque de falta directa se fue cerca de la portería que ayer defendía Sergio Lloves.

Poco a poco, los arlequinados se fueron sacudiendo en dominio visitante y comenzaron a manejar el balón, una tarea que no resultaba nada sencilla debido al estado del terreno de juego de A Lomba. Iago Beceiro, el delantero que fichó el Arosa para acabar con sus problemas de cara al gol, tuvo un remate en área pequeña, pero el meta Iván Parada le adivinó la intención y evitó que el tanto subiese al marcador de A Lomba. El siguiente en intentarlo fue Manu Justo, también sin éxito.

La respuesta visitante llegó poco antes de que el árbitro decretase el final de la primera parte, en una jugada de Fran Fandiño que consiguió plantarse ante Sergio Lloves, para estrellar el balón en el cuerpo del meta local.

La imagen de un Ribadumia dominando el encuentro volvió a repetirse nada más regresar de los vestuarios de A Lomba. Fruto de ese dominio, ante un Arosa muy espeso que no encontraba la manera de hacerle daño al rival, llegó la ocasión más clara del partido, en una jugada trenzada entre Jose Filgueira y Fran Fandiño. El remate de este último, con mucha intención, acertó a desviarlo providencial Sergio Lloves. Jorge Otero refrescó la delantera para tratar de buscar nuevos referentes ofensivos, pero la decisión no le sirvió de mucho, ya que el Ribadumia se encontraba muy cómodo sobre el pésimo césped de A Lomba. De hecho, tan solo Anxo consiguió inquietar a Iván Parada en un disparo cruzado que consiguió desviar el portero visitante. Antes de que el colegiado decretase el final del encuentro, el Ribadumia pudo conseguir su segunda victoria de la temporada, pero Cerqueiras no acertó a superar a Lloves. Con uno menos en el campo por la expulsión de Pablo Rivas, el Arosa se pertrechó atrás y el público de A Lomba mostró su descontento por la situación en la que se encuentra el equipo, muy alejado de los puestos a los que todo el mundo pensaba que iba a aspirar al inicio de la campaña.

En definitiva, el Arosa dejó ayer muchas dudas sobre su juego, mientras que el Ribadumia se reafirma en sus armas para luchar por la permanencia en la Tercera División, buscando dominar al rival con el control del balón, aunque sigue sin encontrar el camino más adecuado para el gol.