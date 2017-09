Manolo Núñez regresa al Salvador Otero

nada más conocer la decisión de Edu Charlín, la directiva del Céltiga comenzó a trabajar en la búsqueda de un recambio de garantías para afrontar la temporada y remontar el vuelo. Ante la cáida en barrena que está sufriendo el equipo, la directiva no ha dudado en recurrir a un hombre que conoce a la perfección la casa y que ya entrenó, hasta en dos ocasiones, a la escuadra isleña en la Tercera División. Desde hoy, Manolo Núñez comenzará la tercera etapa en los banquillos del Salvador Otero con la misión de recuperar a un equipo que, como indicaba el propio Charlín, "está formado por buenos jugadores, pero todavía no son un grupo".