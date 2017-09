"Hay que ser honesto y dar un paso atrás"

El técnico del Céltiga, Edu Charlín, se ha convertido en el primer entrenador en dejar el banquillo en la Tercera División. El cambadés reconocía que la decisión se tomó "porque no hay feeling con la plantilla; tenemos buenos jugadores, pero no hemos sido capaces de dar con la tecla para sacarles partido, por eso creemos que hay que apartarse y ojalá el siguiente lo consiga". Insiste Charlín en que "desde la pretemporada, el equipo ha ido de más a menos, sobre todo a partir del partido con el Villalonga, por eso creo que uno debe ser honesto con un club que me ha tratado muy bien". Charlín espera que los jugadores "también sean autocríticos, ya que nos hemos convertido en un equipo arrítmico, en el que no existía sintonía; esa falta de ilusión me ha llevado a dimitir".