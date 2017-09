Ribadumia y Céltiga buscan un alivio

Duelo comarcal de necesitados el que depararán Ribadumia y Céltiga este domingo en el campo de A Senra (17 horas), y en el que se mide penúltimo y antepenúltimo de la tabla en Tercera, con un balance de dos y tres puntos respectivamente, sobre un total de quince en juego en las cinco jornadas disputadas.

En cuanto al choque, en los aurinegros, el técnico Luis Carro cuenta con las dudas de Bugallo, Teti, Yoni y Romero, todo ellos aquejados por molestias físicas. En especial preocupa el estado del central Bugallo, si bien se prevé pueda ser de la partida el domingo. Por los visitantes continúan las bajas de Estefan y Capi. El delantero pasaba precisamente esta semana una nueva revisión por un golpe sufrido en el coxis y que le ha dejado en el dique seco en las últimas jornadas.

Pese a las necesidades de ambos el técnico de Ribadumia, Luis Carro, se muestra cauto: "La liga no ha hecho otra cosa que empezar -afirma-, y las posiciones de los equipos en la tabla no son aún significativas. Pero no cabe duda de que es un duelo de necesidades por parte de ambos".

Dado el balance de las cinco jornadas disputadas los dos técnicos afrontan el choque con la preocupación de haber encajado goles en exceso "y lo que prima en estas ocasiones -reconoce el preparador de los isleños, Edu Charlín- es empezar la casa por los cimientos y, por nuestra parte, el haber encajado 13 goles en cinco jornadas es una barbaridad, y ahí tenemos que trabajar mucho para corregirlo".

"Un duelo comarcal -apunta Edu Charlín- siempre es motivador por sí para jugadores y aficionados, pero en mi caso, este contra el Ribadumia tiene además un componente emocional dado que me una gran amistad con Luis Carro". Del rival le preocupa que "es un equipo que trata de someter al contrario con el balón y que llega con facilidad al área, si bien también está pasando un momento en que no plasma en goles las ocasiones que genera". "Algo similar -añade- nos está ocurriendo a nosotros, el equipo ha dado buenas sensaciones, pero luego encajamos en errores impropios de jugadores de Tercera, y el pasado fin de semana, ya con un hombre menos desde el minuto 15, y luego te cae ya el 0-2 de penalti?"

Por su parte Luis Carro entiende que lo fuerte del Céltiga "es el plantel que maneja y que tiene mucha más profundidad de banco que el nuestro, lo que les permite manejar muchos registros de juego en función de las necesidades de cada partido". "Es un equipo -añade- con muchos recursos", añade.