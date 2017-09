Jorge Otero: "Es una victoria que sirve para sacar la ansiedad"

Cinco jornadas después del inicio de la liga, el Arosa ya sabe lo que es sumar tres puntos. El técnico arlequinado, Jorge Otero, se mostraba ayer satisfecho con un triunfo que "merecimos más que el rival y que sirve para sacarnos el nerviosismo y la ansiedad que comenzaban a sufrir los jugadores". El técnico reconoció que su equipo no arriesgó como en otras ocasiones, sobre todo "por la situación en la que se encuentra el campo, que nos obligaba a ser cautos con la conducción del balón para no perderlo en la presión alta que hacía el Choco". Otero aseguró que "el equipo tiene jugadores para hacer otra cosa, y sabe hacerlo, pero tenemos que adaptarnos al campo, por lo que tendremos que jugar mucho más directo". En la segunda parte "imprimimos un ritmo alto, no es fácil jugar contra diez, pero el equipo supo mantener la intensidad y llegamos muchas veces, por eso estoy satisfecho con el trabajo de los jugadores".