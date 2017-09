El Céltiga quiere frenar la sangría en el Salvador Otero

Tres derrotas consecutivas acumula el Céltiga, una racha que los hombres de Edu Charlín van a tratar de frenar esta tarde (18.00 horas) en la visita del Silva al Salvador Otero. El rival no es precisamente el más indicado, ya que suma la racha contraria, tres victorias consecutivas, que le han aupado a los puestos de play off. El Silva se nutre de descartes del Deportivo, a los que ha sumado varios jugadores portugueses, como João Paulo que le están dando buenos resultados, a los que se suma la experiencia de Michi Leal o Cardelle. Diego regresará a la que fue su casa los últimos años.