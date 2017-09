Xuven: ilusión, trabajo y, sobre todo, defensa

Los jugadores de la flamante plantilla del Club Xuventude Baloncesto Cambados dicen derrochar "ilusión", se conjuran para "trabajar duro", se disponen a "sacrificarse" y apuestan no solo por una "defensa férrea" como base de un buen ataque, sino también por el "compañerismo" y la "unidad".

Así quedó puesto de manifiesto ayer en una jornada de entrenamiento de puertas abiertas organizada en el pabellón de O Pombal, donde el remozado equipo cambadés que dirige Chiqui Barros demostró sobre la cancha el "buen rollo" existente y las ganas de empezar ya una temporada que los jugadores afrontan con "los pies en el suelo" de ahí que su primer objetivo sea "la permanencia".

Pero saben que tienen un buen plantel y que están llamados a grandes logros, de ahí que estén convencidos de que van a "agradar" al público a base de "garra", lo cual los lleva a soñar con grandes metas, sin descartar la pelea por el playoff de ascenso.

Como muestra del optimismo moderado que impera en la plantilla puede citarse al escolta Iago Estévez, que se dispone a competir "pensando en salvarnos, pero sin descartar el playoff, ya que tenemos un equipo de grandes jugadores que a pesar del poco tiempo que llevamos juntos empezamos a ser una piña, y estoy convencido de que vamos a formar un gran grupo".

Copa Galicia, hoy

A su juicio el Xuven lleva "apenas un par de semanas de entrenamientos muy buenos" en los cuales los jugadores "empezamos a asimilar bien los conceptos del entrenador, y de hecho ya hemos empezado a plasmarlos sobre la pista", tal y como confían en hacer de nuevo hoy en el partido de Copa Galicia que los medirá al Breogán a partir de las 20,45 horas, en O Pombal.

Este buen tirador, además de excelente conocedor de la Liga LEB Plata, se estrena a sus 25 años en las labores de capitán. Se muestra "orgulloso de ello" y se dispone a "ayudar al equipo y a mis compañeros en todo cuanto necesiten".

Un liga dura

Procedente del Alcázar Basket comienza así una etapa "ilusionante" en la que destaca como figuras del equipo, a Otar Pkhakadze, "por su importante físico y su increíble visión de juego", y al internacional inglés Will Saunders, "un anotador brutal que lo hará francamente bien". Eso sin olvidar a los jóvenes, que "llegan con muchas ganas de hacerlo bien".

Tanto unos como otros están dispuestos a agradar a un entrenador "que sobre todo nos pide una muy buena defensa, ya que ésta es la clave en una liga tan dura y con tanto físico como ésta", proclama Iago.

Una temporada, no cabe duda, en la que el citado Otar Pkhakadze aspira a ser una de las grandes estrellas. Internacional con Georgia en todas las categorías, después de ocho años jugando en su país da el salto a la villa del albariño convencido de que el Xuven "es un club muy bueno" y deseoso de empezar "cuanto antes" la temporada.

Su propósito es "trabajar duro" para tratar de "ascender", ya que asegura que siempre quiere "lo máximo", y desde luego no parece de los que se dejan amedrentar sobre la cancha, ni siquiera porque esta sea su primera experiencia profesional lejos de su país.

Tras dos semanas de preparación tiene ya "una impresión muy buena" del equipo, de ahí que pronostique que será "uno de los mejores de la liga".

Para ello, a nivel individual, se dispone a realizar una importante aportación anotadora, "siempre que el equipo lo necesite", como también a explota su enorme capacidad defensiva teniendo claro en todo momento que "lo verdaderamente importante" es el grupo.

Este base/escolta de 1,88 metros de altura, que si bien suele jugar de 1 no tiene problema alguno en hacerlo de 2, "porque haré lo que el entrenador me pida", sostiene.

Se está adaptando "bien" a Cambados tras su experiencia profesional americana, y esto se debe a que le gusta mucho España y se encuentra bien en la villa arousana, donde también parece disfrutar Will Saunders.

Este británico de 2,01 metros que puede jugar de 3 o 4 es otro de los llamados a liderar al Xuven, donde quiere "conocer bien a los nuevos compañeros y disfrutar del momento" siendo consciente de la necesidad de "trabajar muy duro y competir fuerte cada día."

Cree que el conjunto cambadés "tiene buenos jugadores y un gran entrenador, por lo que solo nos falta conjuntarnos para ser un equipo potente".

No cabe duda de que Will Saunders es para muchos el jugador franquicia de este equipo. Pero como sus compañeros demuestra tener los pies en el suelo. "Debo ser fuerte en rebote y como anotador; sé que vengo para eso y que es lo que me van a exigir -declaraba-, pero no me considero un jugador top; todos tenemos importantes responsabilidades en este equipo y lo que debemos hacer es formar un todo".

Solo así será posible competir con garantías en "una liga en la que se juega rápido y en la que tenemos que ser duros en defensa", concluye.

Es evidente que eso de defender es una lección que el nuevo Xuven se tiene bien aprendida. Que se lo digan a Juan Martín Orellano, un viejo conocido de la afición cambadesa que regresa a casa y se muestra entusiasmado por ello.

Ilusionado con el nuevo proyecto, Juanchi sabe que "ahora es momento de trabajar, acoplarse y jugar lo mejor posible cuanto antes".

Y lo cree factible porque "somos un grupo unido y con ganas de trabajar que ofrece muy buenas sensaciones en esta pretemporada".

Es, evidentemente, uno de los veteranos, de ahí que esté dispuesto a aportar su "experiencia y paciencia en ciertos aspectos" para tirar de un carro que, a su juicio, ya maneja perfectamente el entrenador, "quien nos habla mucho, nos pide que trabajemos, nos anima a ser nosotros mismos y nos exige dar el cien por ciento"

Esto último, entregarse en la cancha hasta el final, "agradará mucho a esta afición, siempre entregada cuando el equipo se entrega también".





