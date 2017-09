Jorge Otero: "Nos penalizan los errores"

Jorge Otero, técnico del Arosa, aseguraba al término del encuentro que el partido fue muy similar a los dos anteriores de esta campaña, donde "dominamos y creamos ocasiones, pero volvemos a cometer errores en la salida del balón que nos acaban penalizando en exceso".

Una de las principales preocupaciones del técnico de los arlequinados no es seguir sin sumar una victoria, sino que el equipo" no sea capaz de finalizar las ocasiones que crea, que son bastante numerosas, pero no encontramos el premio".

Además, considera que "cuando conseguimos ponernos por delante, debemos ser más expeditivos". El técnico no duda en señalar que "el trabajo del equipo está siendo bueno, pero no queda otra que analizar el partido y tratar de corregir esos errores".