El Arosa mereció más, pero regresó de vacío

El Negreira y el Arosa disputaron un igualado partido que se decidió a favor de los locales gracias al solitario gol de Iván González que volvió a exhibir su olfato goleador.

Quizás el empate hubiera sido un resultado más justo porque, por juego y ocasiones, el Arosa no mereció irse de vacío del Jesús García Calvo.

Salieron con buen tono los arousanos combinando bien en el centro del campo y poco antes del cuarto de hora Iago Beceiro estuvo a punto de batir la portería de Iglesias que reaccionó bien para desbaratar la ocasión. La reacción local no se hizo esperar y a partir de ese momento los de Julián Ferreiro asumieron el mando y adelantaron líneas.

Fruto de este dominio tuvieron dos acercamientos peligrosos en los que no supieron definir. Iván González no marcaba pero su momento estaba por llegar. Con el partido decantado a favor de los locales finalizó la primera parte.

Tras el descanso el Arosa dio un paso al frente y se mostró dominante disfrutando de mayor posesión y jugando mejor que un Negreira que no era el del final de la primera parte. Los de Jorge Otero querían puntuar y lo hicieron bien, pero quizás no lo suficiente. Tras una buena combinación con Sylla, Iago Beceiro pudo anotar pero el que marcó minutos después fue el ariete local Iván González que, ante Lloves, no perdonó.

Siguió buscando la igualada el conjunto rojiblanco pero conforme pasaban los minutos lo hacían cada vez más con el corazón que con la cabeza. Al final, no lograron crear peligro y el choque se decidió porque Iván González ganó el duelo de "nueves" a Iago Beceiro que estuvo muy activo pero no logró ver puerta.