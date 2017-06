Pendientes de Sergio Santos y Óscar

El club sigue pendiente de otros dos casos, los de Sergio Santos y Óscar. Los dos mediocentros son muy apetecibles para otros equipos y cuentan con ofertas para salir, aunque el Arosa está a la espera de que no se acaben concretando y pueda mantener a dos jugadores importantes para Otero, especialmente, el primero que podría haber despertado el interés de clubes de 2ª B.

En los próximos días, el club espera conocer la decisión que adoptan ambos jugadores, aunque no existe mucho optimismo en el seno de la entidad sobre su continuidad el próximo año. En caso de que se confirme que no continuarán en el equipo, se buscarán sustitutos de garantías para luchar de nuevo por una clasificación para el play off que podría ser histórica, ya que el club lleva sin conseguirla desde los años 90.