El Norte gana en la ruleta rusa

Lo de menos era el resultado. Lo realmente importante era visibilizar que en Galicia hay cientos de mujeres que juegan al fútbol, y que el nivel competitivo de muchos clubes es ya muy elevado. Eso es lo que se pretendía con el partido celebrado ayer en el campo de Burgáns (Cambados) entre una selección de futbolistas del norte de Galicia y otra del sur. El encuentro terminó con empate a dos goles, aunque finalmente el combinado del Norte se llevó la victoria en la ruleta rusa de los penaltis al anotar cuatro tantos, por solo uno de las jugadoras del Sur.

Unas 300 personas se dieron cita en Burgáns para presenciar la primera edición del Galegas Norte-Sur, Galician Women´s Soccer All Stars, un evento organizado por la Revista do Fútbol Feminino Galego y la Concellería de Deportes de Cambados, y con la que colaboraron la Consellería do Medio Rural de la Xunta y las Diputaciones de A Coruña y Pontevedra.

No estuvieron las dos grandes figuras del balompié femenino gallego, la santiaguesa Vero Boquete y la vilagarciana Mari Paz Vilas -esta última convocada por la selección española absoluta-, pero el público pudo disfrutar con el trabajo de una treintena de deportistas que juegan en las máximas categorías del fútbol español y portugués, así como en la segunda división española o la primera gallega. La única arousana presente en la cita fue Marjorie Allo Suárez, del Cambados, que salió en la segunda mitad en el equipo del sur.

Un partido muy reñido

Cada equipo tuvo su mitad de partido. El conjunto del Norte salió muy concentrado, y eso le valió adelantarse en el marcador en el minuto 3 y darle la puntilla al combinado Sur solo seis minutos después con un segundo tanto. Pero las jugadoras pontevedresas y ourensanas no se dieron por vencidas, y tras aguantar durante 25 minutos más el aguacero de las coruñesas y lucenses, en el tramo final de la primera mitad llegaron con peligro en dos ocasiones al área del Norte. Fueron dos avisos de lo que sucedería tras el descanso, con un equipo del Sur encajonando al Norte en su campo. Fruto de ese dominio fue el 2-1, en el minuto 53. Y en el minuto 69 le pusieron las tablas al marcador, que ya no se movería hasta la tanda de penaltis.

Al término del encuentro se le concedió el premio a la mejor jugadora del partido a Nere Carballo, del Norte. Asimismo, fue un partido especial para Eva Pérez, de Friol, que se despidió del fútbol con esta cita amistosa en Cambados.

La gran fiesta del "futfem" en Cambados continuaría ya por la tarde en el auditorio de A Xuventude, de nuevo ante unas 300 personas, que es donde se celebró la quinta edición de la gala del fútbol femenino gallego.

Se entregaron los premios a los mejores clubes, jugadoras, entrenadores o árbitros de la temporada. El trofeo a la mejor futbolista gallega recayó en Vero Boquete, y también hubo un reconocimiento para Ana Veiga, una mujer de Padrón que en los años 80 llegó a competir con la selección española absoluta pese a jugar en un minúsculo equipo local como era el Santo Cristo de Pazos.