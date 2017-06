Malestar en el Arosa por la marcha de Eloy Fariña

El Arosa se encontró el pasado fin de semana con una desagradable sorpresa, la decisión de Eloy Fariña de no continuar en la entidad arlequinada un año más después de que se hubiese alcanzado un acuerdo verbal de renovación. Desde el club emitieron ayer un comunicado en el que no dudaban en mostrar su "sorpresa e indignación" con la decisión del jugador, criado en las categorías inferiores de la entidad desde que era un alevín, sobre todo porque "consideramos que la palabra de una persona está por encima de cualquier firma".

El propio director deportivo de la entidad, Eduardo Carregal, reconocía ayer que "la decisión nos ha cogido por sorpresa, pero es cierto que hasta el 1 de julio, cuando la Federación Galega de Fútbol abre el plazo de inscripción de fichas, no había ningún documento firmado; él nos comunicó que había un equipo que le ofrecía mejores condiciones económicas y ha optado por abandonar el equipo pese al acuerdo que se alcanzó en la reunión que mantuvimos el pasado 13 de junio". De hecho, la entidad arlequinada anunció en su día la continuidad, un año más, de Eloy Fariña, en virtud del acuerdo verbal que había alcanzado con el jugador y a la espera de refrendarlo a partir del 1 de julio en la ficha federativa.

Carregal reconoce que Eloy Fariña "era un jugador importante para nosotros y para su técnico, Jorge Otero, pero la ruptura de ese acuerdo nos obliga a buscar en el mercado un sustituto, un jugador de banda izquierda, que pueda estar lo antes posible a disposición del entrenador". El club arlequinado se fijó en Eloy cuando todavía era un alevín, incorporándolo a la entidad un año después. Desde entonces, ha ido pasando por todas las categorías de la entidad hasta que Lino González le hizo debutar con el primer equipo en Preferente, cuando era juvenil de primer año. Desde entonces se quedó en el primer equipo, con el que consiguió el ascenso a Tercera División y ha sido un hombre importante tanto para José Luis Uhía "Piscis" como para Jorge Otero la pasada campaña.

El club sigue pendiente de otros dos casos, los de Sergio Santos y Óscar. Los dos mediocentros son muy apetecibles para otros equipos y cuentan con ofertas para salir, aunque el Arosa está a la espera de que no se acaben concretando y pueda mantener a dos jugadores importantes para Otero, especialmente, el primero. En los próximos días, el club espera conocer la decisión que adoptan ambos jugadores, aunque no existe mucho optimismo en el seno de la entidad sobre su continuidad el próximo año. En caso de que se confirme que no continuarán en el equipo, se buscarán sustitutos de garantías para luchar de nuevo por una clasificación para el play off que podría ser histórica, ya que el club lleva sin conseguirla desde los años 90.